Hubo confrontaciones entre radicales. Nuevamente protagonizan un tironeo en materia legislativa ante la presentación de un proyecto que busca apalear las cuestiones inflacionarias que acarrea Argentina en el último tiempo.

Las pujas políticas afloran una vez más.

En un momento que el debate público en el Congreso se vuelve cada vez más tenso, el radicalismo entra en fricción tras darse a conocer la presentación del proyecto de ley para que el dólar sea la moneda de curso legal en el país como primer paso de un “cambio de paradigma económico”.

Esta iniciativa que ingresa al Parlamento de la mano del diputado nacional radical por San Luis, Alejandro Cacace, busca sembrar el debate a través de la propuesta de dolarización de la economía mediante ocho artículos. También propone que el tipo de cambio de conversión sea el cociente entre pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central y las Reservas Internacionales.

Se establece que el BCRA canjeará los pesos en circulación por su equivalente en dólares de acuerdo al tipo de cambio de conversión que surja de la relación propuesta.

Ante esta propuesta, la lluvia de intervenciones mediante las redes sociales por parte de sus pares y otros miembros de la Unión Cívica Radical no tardaron en llegar. Tal es el caso que el que salió con los tapones de puntas fue el gobernador de Jujuy catalogando de “payasesco” al proyecto; estas apreciaciones sembraron otra nueva disputa dentro del partido, no sólo por las palabras cargadas de Gerardo Morales sino por el contenido de la propuesta. “Se puede coincidir o no en un proyecto, pero de ninguna manera se puede faltar el respeto a un funcionario de la nación”, fueron algunos de los mensajes visualizados en defensa del diputado.