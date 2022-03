El último 25 de febrero la Fiscalía centró parte de la investigación de la mega-estafa de los terrenos de Santa Ana, en la figura de la escribana Gladys Dionisia Báez. Surgió algo que incomodó y también sorprendió. En el Registro de la Propiedad Inmueble, la escritura N°256 del 24 de julio de 2020, que tuviera ingreso a ese organismo el último 21 de febrero, fue subsanado de puño y letra el 16 de febrero de este año. Se advierte que más allá del revuelo mediático y judicial, con las detenciones de 5 personas con la colaboración de Prefectura Naval, se siguió metiendo mano en documentos, que deberían estar tabicados. Ahora se deberá extraer y desgravar información almacenada en el teléfono celular secuestrado de la escribana Báez. La AFIP y la DGR, tendrán que remitir toda la actividad fiscal que tuvo la notaria con sus DDJJ desde el 2012 hasta la actualidad. Y también lo que se encuentre reflejado de Báez, en los sistemas CITI y SICORE. Aunque lo más contundente es el oficio librado al Juzgado Civil y Comercial 13, pidiéndole un lote de expedientes de demandas de prescripción adquisitiva o usurpación, que fueron sin dudas el eje de negocios irregulares sin precedentes en una zona exclusiva de la ruta 43 de acceso a Santa Ana. En ellos figuran litigios de Jorge De Jesús Leiva, Héctor Leiva contra Julio Romero. Romero Ramón contra Norberto Romero. Mario Faustino Espíndola contra Héctor Leiva y Gladys Dionisia Báez. Nombres que se entrecruzan y litigan entre ellos, y que a la vez aparecen vinculados como socios en la trama. Además ahora el RPI deberá informar la titularidad actual como informes históricos sobre los inmuebles, que si bien ya no son titulares actuales, lo fueron con anterioridad: MARIO FAUSTINO ESPINDOLA; BAEZ GLADYS DIONISIA; la prófuga TERESA OLINDA VAZQUEZ, EDMUNDO GUSTAVO SCHMITT BREITKREITZ, GUSTAVO ALEJANDRO SCHMITT BREITKREITZ, SEBASTIAN DOMINGO BILLORDO; ALBA CRISTINA Zamudio; LILIANA GRISELDA Ortíz; IVAN ALBERTO Bordón; JORGE DE JESÚS LEIVA; HÉCTOR ABEL LEIVA, REGINA CARDOZO; GUILLERMO EZCURRA; MARIA NIDIA SANDOVAL; CARLOS RAMON GONZALEZ; AXEL DESIDERIO ORTIZ; REINALDO OSCAR ORTIZ, ORTIZ D DANDREA DE ENCINAS CONCEPCION; IRRITO ORREGO, SUSANA BEATRIZ FLORES, VANESA ITATI Medina; VIRGINIA GRISELDA Aquino; MARTIN NICOLAS Valdez y; SUSANA BEATRIZ Miguel. Dentro de esta lista hay personas fallecidas, y que estando muertas las hicieron aparecer con vida firmando cesiones de derechos y venta de sus terrenos. Hubo defunciones falsas y escrituras ilegales. También estás aquellos que las adquirieron, sabiendo que la comercialización era irregular, y montaron una operación judicial de prescripción adquisitiva para mantener la titularidad de los terrenos robados. Asimismo, hay una pata oficial de la mesa de este inmenso fraude, que la justicia por ahora, no quiere acusar, y que salpica a funcionarios de los organismos provinciales involucrados. Sin ellos, la mega estafa no pudo haberse concretado.