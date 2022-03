El gobernador de Corrientes, habló este domingo de cuestiones institucionales y políticas. Opinó que a la presidencia de Alberto Fernández le iría mucho mejor si gobernara con los gobernadores. Gustavo Valdés abordó diversas cuestiones que pasaron por la situación productiva tras los incendios y la sequía que afecta a la zona; habló de política, economía y se refirió a la situación partidaria local y nacional.

SEQUÍA Y PRODUCCIÓN

Analizó el escenario tras los incendios que castigaron duramente a la provincia. Dijo que el Gobierno invertirá alrededor de 7 mil millones de pesos “no sólo en compras, sino también en equipamiento”, subrayó.

En cuanto a las causas de la sequía y los incendios, llamó a la población a “involucrarnos para combatir juntos al cambio climático”. Las consecuencias productivas se verán, por ejemplo, en la siembra de arroz que “había plantadas 90 mil hectáreas y se perdió alrededor del 40 por ciento, como producto de la seca”.

GANADERÍA

En cuanto a la ganadería, Valdés dijo que todavía no se puede saber cuál será el resultado de lo sucedido durante estos meses pues “dependerá el clima, lo que suceda hacia delante. Hay que hacer el esfuerzo para que, a pesar del fuego, tengamos la menor consecuencia”. Recordó que “en los remates estamos con buenos números, les pedimos a los productores que retengan sus animales, vamos a darles de comer y después vender con buenos precios”.

Respecto de los recursos forestales atacados por el fuego dijo que “tuvimos un plan de manejo del fuego, pero nunca tuvimos el plan de forestación. No se está plantando por falta de incentivos que tenía Nación”, lamentó.

POLÍTICA NACIONAL

El gobernador Valdés no esquivó la cuestión nacional a la hora de brindar su punto de vista acerca de la situación que atraviesa política y económicamente el país.

Los gobernadores, “estamos acompañando, debemos tener actitudes responsables porque la situación es delicada y estamos conducidos por Cristina (Fernández) y Alberto (Fernández) que están peleados como perro y gato”, resaltó.

Confió que “Fernández tiene que gobernar con los gobernadores porque somos una oposición sumamente responsable”. Añadió, que “si los gobernadores tuviéramos más recursos las provincias avanzarían mejor”.

Explicó que “si una provincia está muy bien quiere decir que la Argentina está bien”, por eso “hay que retomar una agenda para ver cómo equilibramos el Norte argentino” y reflexionó que “planteamos tarifas energéticas, de colectivos, servicios públicos y ver cómo resolvemos las asimetrías que existen. Si no discutimos eso no podemos hacerle peso al país central”.

Radio Dos