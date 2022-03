La Asociación Civil del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes saludó la decisión del Presidente de la Nación de establecer políticas para la recuperación de ese ex centro clandestino de la dictadura cívico militar, según el anuncio formulado hoy en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

“Como siempre lo hemos hecho, mantendremos en lo más alto las políticas de memoria, verdad y justicia. Estamos iniciando la construcción del Espacio de Memoria y las actividades en el ex Centro Clandestino de Detención ´Campo de Mayo´. Además, recuperaremos el Regimiento de infantería 9 de Corrientes y el Vesubio”, sostuvo hoy el mandatario.

Con su anuncio, Alberto Fernández pone en valor la gestión de las organizaciones de Derechos Humanos, de los y las sobrevivientes de ese centro clandestino y de la sociedad en general para lograr que la construcción de memoria logre un avance concreto en Corrientes.

Las palabras del Jefe de Estado se suman a lo comunicado en septiembre último por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sobre la disponibilidad del sitio para el inicio de tareas tendientes a la construcción de un espacio que recupere para la sociedad en su conjunto el testimonio de los años de dictadura cívico militar.

Desde la agrupación local resaltaron que “restan ahora, pasos fundamentales para que los responsables del inmueble abran definitivamente las puertas del lugar con el fin de recuperar lo que es necesario recuperar y poner en avance lo mucho que aún falta concretar”