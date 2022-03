Pasaron siete años desde el feroz asesinato a cuchilladas de Sandra Silguero, según se desprende de las investigaciones a manos de su ex marido Daniel Borlicher. Este miércoles, bien temprano, habrá una marcha para que el caso no quede en el olvido.

Desde aquel momento del hecho en el año 2015, que sacudió a la sociedad correntina, ocurrido en el corazón del barrio San Benito, el supuesto asesino permanece en calidad de prófugo de la justicia y no hubo más novedades del caso. Incluso la recompensa inicial de $500.000 para dar con su paradero -se dice que está escondido en algún lugar del Paraguay- se duplicó y aún así nada más se pudo descubrir.

Vaya a saberse dónde el ex parrillero Borlicher -tenía su local comercial sobre Tres de Abril casi Guastavino (Tucumán)-, está escondido bajo siete llaves.

Por todo ello, el colectivo de mujeres que encabeza la hermana de Silguero, convocó para una marcha por justicia y esclarecimiento del caso, este miércoles 16 de marzo a partir de las 8:30. Se cumplen siete años de uno de los femicidios emblemáticos de la ciudad y el misterio continúa.

M.A.