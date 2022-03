Una experiencia que busca adhesión e inclusión en el interior. El equipo de fútbol de amputados del Club Social y Deportivo Cultural de amputados arriba hoy a Curuzú Cuatiá. En tres jornadas brindarán exhibiciones y charlas para quienes buscan volver al deporte pese a sus limitaciones físicas.

Para que más personas logren superarse. El equipo de fútbol de amputados del Club Social y Deportivo Cultural Corrientes, los Rengos, son forjadores de valores y promotores de superación por experiencia propia. Luego de un 2020 en el que los logros deportivos y personales dieron muestras que las barreras están “limitadas a los peajes“, el plantel de la novel institución correntina comienza una gira por el interior provincial buscando adhesión e inclusión entre quienes ven al deporte como una oportunidad lejana por sus limitaciones físicas.

La primera escala del equipo de los Rengos -dueños del tercer lugar a nivel nacional tras su gran campaña en la Liga Nacional de la Federación Argentina de Fútbol de Amputados- será la ciudad de Curuzú Cuatiá.

El representativo del Club Cultual abrirá hoy en el sur de la provincia una agenda de tres jornadas, hasta el domingo, en las que se ofrecerán partidos de exhibición, experiencias personales y charlas motivacionales que parten de las propias historias de superación de cada integrante del plantel.

“Los Rengos son una muestras que no hay impedimentos para realizar deportes, que cada persona que sufre el impacto de perder un miembro o tiene alguna dificultad motora puede encontrar -en este caso en el fútbol- un espacio de integración y camaradería que lo fortalezca”, explicó Rubén Maidana, entrenador de equipo de fútbol de amputados del Club Cultural.

Maidana remarcó que, para sus jugadores, los Rengos representan un “antes y un después” en su calidad de vida: “Los muchachos se fueron sumando poco a poco, se conformó un grupo en el que lo primero fue dejar de lado los prejuicios y luego se fortalecieron mentalmente porque no había limitaciones, la prueba está en que se posicionaron como el tercer mejor equipo del país en el fútbol de amputados”, dijo.

En referencia a la actividad en la que trasladarán sus experiencias personales, Maidana destacó que “la premisa es sumar a más personas, principalmente a chicos, que puedan reflejarse en los Rengos y en sus logros. Iniciamos esta actividad –este viernes- en Curuzú Cuatiá, a la cual se sumará el equipo de fútbol femenino, pero ya tenemos en agenda otra invitación de la localidad de Saladas”, reveló.

DESAFÍO

El plantel de los Rengos comenzó recientemente sus trabajos con vistas a una nueva edición del certamen nacional de la FAFA, que tendrá inicio en el mes de abril. Las labores, encabezas por Maidana, se llevan adelante los lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 21:00, en el predio de la fundación Dolly.

Foto: Gentileza