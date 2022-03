Ahora están detenidos. Leonardo Cositorto confirmó que no volverá a Argentina: “¿Qué gano estando preso?”, dijo el CEO de Generación ZOE, quien continúa prófugo y avisó que no tiene previsto volver al país, donde es investigado por el mega fraude. En Goya, mientras tanto el número 3 de esta banda delictiva, Lucas Camelino, junto a los hermanos y ex peluqueros Nicolás y Javier Medina, están detenidos en la comisaría segunda de esa localidad.

La semana pasada la fiscalía completa que investigaba el caso, increíblemente se fue de vacaciones. Hubo un reclamo de la querella y otra área del Ministerio Público salió para hacerse cargo del asunto. Había 7 allanamientos programados el último viernes pero, extrañamente, el juez solo autorizó uno. Se terminó encontrando un vehículo abandonado en la vía pública. Era un automóvil objeto del vaciamiento de la empresa. También se supo que el abogado de la Ferrari roja, vinculado a los estafadores, decidió dejar de usar el lujoso bólido, y trasladarse en un auto blanco polarizado con guardaespaldas por la dudas. También hay inversores perjudicados en Corrientes Capital pero, por el momento, nadie quiere reconocerlo. De la mayoría de los videos que circular por internet de cómo vivían, y del lujo que se daban los estafadores, hay uno muy particular. Es tanta la guita que le jodieron a la gente, que hasta se alquilaron el avión de Messi para pasear.