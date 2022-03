Su uso es flexibilizado desde hoy en cuatro distritos de la Argentina, pero en el Nordeste ninguna jurisdicción anunció cambios. El inicio del otoño y la circulación de la Gripe A son las causas de la extensión del protocolo. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, comunicó el viernes que, desde ahora cada jurisdicción podrá tomar la decisión de utilizar o no el tapabocas en las aulas, “en línea con lo que decidan sus ministerios de salud“. Los alumnos de todos los niveles de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Plata y Mendoza serán libres de optar si llevan el cubrebocas a clases. En Corrientes y Chaco no se prevén cambios.

La baja de contagios animó a las autoridades de distintas provincias a impulsar esta medida que, por ahora, no tendría réplica en el nordeste argentino. Las recomendaciones y el protocolo sanitario continuarán sin cambios durante toda la semana. “No se tomó ninguna decisión, todo sigue igual”, sostuvo una fuente del Ministerio de Educación de Corrientes.