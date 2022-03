La responsabilidad de una ciudad inclusiva es de todos. Desde el 2011 las Naciones Unidas conmemora 21 de marzo como el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Con esta fecha la ONU quiere generar mayor conciencia pública recordando su dignidad inherente y, a su vez, el bienestar correspondiente en un marco de diversidad en sus comunidades. Quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Desde la Municipalidad de Mercedes a través de la Dirección de discapacidad y el Programa ‘Mercedes Inclusiva’, queremos propiciar el trato adecuado y sensible hacía las personas con Síndrome de Down y sus familias. Acompañar respetuosamente como sociedad es una responsabilidad colectiva.