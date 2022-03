Rechazan el nombramiento de La Pilarcita en la banda de la Policía de Corrientes. Un personal subalterno, se plantó ante los mandos superiores y, con todo respeto, les solicitó que no se incorpore a la afamada chamamecera Daniela del Pilar Acosta, más conocida como La Pilarcita a la Banda de Música de la Policía.

El suboficial mayor Jorge Eduardo López, dirigiéndose al jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, argumentó su pedido, entre otras cosas, a que quienes conforman la legendaria orquesta, son de carrera y vienen de abajo con más de 34 años de servicio, profesionalizándose en esta actividad. Y que no puede aparecer de un día para otro un personal civil integrándola. Además, informa que el acordeón, que ejecuta La Pilarcita, no existe en la formación de Bandas a nivel mundial, como instrumento activo y de mera necesidad.

También manifiesta que hay 49 jóvenes profesionales que ensayaron durante los últimos 3 años, participando de eventos oficiales, esperando por un dictamen favorable o negativo, para incorporarse a esta división musical de las fuerzas de seguridad. Considera ese nombramiento cómo una burla para todos ellos, dejando con una mala imagen a la institución.