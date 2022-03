El clan González. A pesar de los malos tratos. En Colonia Liebig, no hay nada más lindo que la familia unida. Los Campanelli, un poroto. Tras la licencia jubilatoria de Raúl Eugenio González, quedó a cargo del hospital de esa localidad, su sobrino José Streda. Este médico es hijo del concejal José Streda, y de la hermana del ahora jubilado Raúl, quien fue jefe comunal de Liebig. Su hermano Lizardo González, actual interventor del INVICO, también fue intendente, como su esposa Teresa del Carmen Arévalo. La mujer del ahora titular del organismo habitacional, Lorena Kowach, es hoy la alcaldesa del pueblo.

El único caso que se asemeja a esta dinastía y puro nepotismo, es el de los Acevedo en Mantilla, que se vio cortada por la derrota electoral del año pasado. El otro dato es que Streda, trabaja hace tiempo en el nosocomio de Liebig. Dicen que allí no existe guardia activa, sin embargo, los profesionales cobran por el trabajo que no realizan.

Además, existe un sinnúmero de quejas contra Streda, por malos tratos con los pacientes y el personal a su cargo. Hay llamados de atención, exposiciones y denuncias. Pero todo queda en la nada.

Y bueno, el clan familiar, que exhibe un ostentoso pasar económico, maneja y controla el pueblo, desde hace dos décadas.