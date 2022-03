La información es extraoficial. Sacada de un audio que se hizo viral entre los uniformados. En las últimas horas en un allanamiento antidroga, se detuvo a un cadete de tercer año del Servicio Penitenciario. En el procedimiento también hubo otras aprehensiones, todas por posesión de droga. Sin embargo, los responsables del operativo decidieron liberar al aspirante, que en un futuro no muy lejano, posiblemente tendrá la responsabilidad de cuidar que los presos, no solo no se escapen y se re-inserten en la sociedad, sino evitar a la vez, el ingreso de droga a las unidades carcelarias.