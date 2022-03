“No podemos olvidar que, en el área gremial, siempre debemos analizar los aumentos anunciados recientemente”, que “fueron otorgados por el Ejecutivo provincial, pero no han resultado todo lo equitativo que debieron ser”, sostuvo Roberto Thompson, como secretario general de la Asociación de Empleados Públicos de la Provincia.

El titular de la AEPP, analizó que “la inflación diaria ha sobrepasado toda la buena intención que pudo haber tenido el gobierno provincial” que encabeza Gustavo Valdés.

En la parte estrictamente gremial Thompson adelantó que “a partir del próximo lunes, empezaremos una caravana por todo el interior provincial”, considerando que “es muy importante saber escuchar las inquietudes que cada localidad tiene; donde la realidad en cada lugar es diferente”.

Lo principal, aparte de tomar contacto con la gente del interior, “es el sueldo y, además, vamos a remarcar lo que siempre lo hemos venido haciendo cuando hablamos de salud”.

“Salud para el empleado público significa la obra social y el IOSCor realmente no está funcionando como corresponde”, cerró.

POLICONSULTORIO

La AEPP ofrece diariamente su atención en los Policonsultorios ‘San Camilo’ que funciona en el primer piso del edificio “Ñande Roga”, donde se recibe un promedio de trescientos pacientes de distinta índole, por jornada.