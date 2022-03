En medio de un descontrol total, habló la inspectora atropellada por “el loco” de la camioneta: “No mató a alguien de milagro”.

“Estaba absolutamente descontrolado, no mató a alguien de milagro”, sostuvo Gabriela Barrios. Es inspectora de Tránsito Municipal y una de las primeras que intervino en la loca persecución ocurrida esta mañana en pleno microcentro. En la huida, el irascible conductor la golpeó con el auto.

“Era imposible controlarlo; no había manera de hacerlo; la mujer estaba absolutamente perdida y tenía los pantalones por la cintura; no mataron a alguien de milagro“, sostuvo la agente Gabriela Barrios desde radio Dos, luego de realizar la denuncia y salir de la revisación médica.

“Fuimos tres los inspectores agredidos en el hecho; todos estamos bien”, aseguró Barrios describiendo que “estábamos haciendo la vigilancia habitual en la Escuela San Vicente de Paul y el vehículo circulaba por calle Moreno desde San Juan”.

“Lo interceptamos por Mendoza donde le dimos la voz de alto; me acerqué, le pedí que baje la música y la ventanilla”. Al observarlos, “vi que estaban desnudos los dos ocupantes: con remeras, pero en la parte de abajo sin ropa”.

La inspectora comentó que “le digo a mi compañera que le tome los datos y yo llamo a otras unidades porque vi que había peligro de fuga”. En ese momento retrocede, “nos golpea a las dos y se da a la fuga, luego damos el aviso de lo que pasó a mis compañeros” y señaló que “nos dijo que era familiar de alguien, siempre insultando y agrediendo verbalmente”. El agresivo conductor, iba en una Fiat Toro de color blanco. “Salió a matar, en el estado en el que estaba podía matar a cualquiera”, insistió.

Foto época