Contradictorio relato del Fiscal de Virasoro, Julio Cazarré, ante los medios de prensa, sobre el caso de corrupción y abuso de Menores en el Hogar Rincón de Luz de esa localidad.

Primero dijo que no había denuncias de ninguna persona, luego que trascendiera a través de las redes sociales lo que estaba sucediendo en esa institución.

Después relató que existe una presentación que data de abril de 2021. Que se realizaron medidas y remitieron las actuaciones al Juzgado de Instrucción, para que continúe la investigación. En su momento se realizaron testimoniales y se imputó a Sonia Prystupczuk, a quien se la citó a indagatoria y abstuvo a declarar.

Esta medida de impacto judicial, uno quiere creer, que el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, no se enteró. Se interpreta que hace un año atrás debía separarla de sus funciones. Algo que no sucedió.

Entrevistado por radio Dos, peculiarmente le pasaría la pelota a la jueza de Garantías, Silvia Benítez. Cuál sería el motivo para que este fiscal no siga impulsando las investigaciones, más aún cuando la modificación del Código Procesal Penal le amplió facultades. Hasta donde se pudo averiguar, Cazarré era un activo militante de la Unión Cívica Radical, al igual Prystupczuk.

Además, antes de integrar el Poder Judicial de la Provincia, se desempeñó como concejal de su partido durante tres periodos consecutivos en Paso de los Libres. Único caso en la historia, porque las re-reelecciones están prohibidas.

También fue presidente del Concejo Deliberante de esa localidad. La designación de la polémica ahora ex coordinadora de Instituciones de la Dirección de Niñez, fue impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, durante el segundo mandato de Ricardo Colombi como gobernador de la provincia.

Al hoy senador provincial, se lo pidió en su oportunidad, el otrora concejal ucerreista de Virasoro Fabián Zajaczkowski. No hay dudas que una cadena de padrinazgos mantendría en el cargo a Sonia Prystupczuk, y evitaría que el correligionario Cazarré, actual representante del Ministerio Público, lo investigue con vehemencia. En realidad, hacer lo que marca la ley y obedecer al juramento constitucional que hizo, cuando asumió su labor de acusador.

Mientras la justicia no se decidía a impulsar el proceso, vaya uno a saber por qué, aunque no pocos empiezan a imaginarse las razones, los tormentos y los abusos a menores se sucedían en Rincón de Luz y María de Nazareth. Uno de los episodios culminaría dos semanas atrás, con el suicidio de un adolescente de 14 años, que ya no soportaba tanto sufrimiento.