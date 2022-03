Llega el primer desembolso. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes un programa de $45 mil millones para Argentina después de más de un año de negociaciones. La información la anticipó la agencia de noticias Reuters, si bien todavía no hubo confirmación oficial. Se estima que el trámite será favorable para la Argentina.

El programa, que es el vigésimo segundo para Argentina desde que se unió al Fondo en 1956, reemplaza a uno fallido por 57.000 millones en 2018, que fue el mayor de la historia del organismo. El país austral aún adeuda cerca de 45.000 millones de dólares de esa línea de crédito.

Un portavoz del FMI no respondió inmediatamente a la consulta de Reuters. La reducción del déficit fiscal, la suba de las tasas de interés y el recorte de los subsidios energéticos con requisitos claves del acuerdo, que no exige reformas laborales o ajustes sobre el sistema de pensiones.

El Congreso de Argentina dio hace una semana el visto bueno al acuerdo, que el FMI pretendía que tuviera un amplio consenso en el país.

DESEMBOLSO Y PAGO

Después de la aprobación del directorio, que el Gobierno da por descontada, llegará el primer desembolso previsto en el EFF, por u$s9.800 millones. El sábado el FMI confirmó la reunión de directorio y detalló que se postergó la fecha de pago de los vencimientos de esta semana hasta el 31 de marzo.

El acuerdo con el FMI establece que habrá 10 desembolsos y revisiones trimestrales. El primero, por u$s9.800 millones, permitirá tener un colchón de un trimestre frente a los próximos vencimientos que le da aire a la dinámica de revisiones cada tres meses, donde la Argentina deberá cumplir con las metas fiscales previstas para recibir cada giro antes de los pagos.