Crimen y justicia: el desgarrador testimonio de una víctima del hogar de niños de Corrientes investigado por abusos y torturas. “A” de 17 años, contó que intentó suicidarse tres veces dentro del Hogar Rincón de Luz a causa de las graves agresiones que sufrió.

La Justicia de Corrientes avanza en la investigación de las denuncias contra Sonia Andrea Prystupczuk, la directora del Hogar de Niños Rincón de Luz en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, por supuestos abusos y torturas contra los chicos que vivían en el lugar. Mientras tanto, nuevos horrores se conocen. Ayer se sumó a la causa el escalofriante testimonio de una adolescente de 17 años quien, según sus declaraciones, quiso suicidarse en tres oportunidades por las agresiones físicas y verbales que sufrió durante los dos años que vivió en el lugar.

Según pudo saberse, la joven, identificada como “A”, declaró este lunes en Cámara Gesell ante la presencia de fiscales, jueces y asesores de menores, y dio detalles del tormento que afrontó mientras transcurrió parte de su infancia a cargo de S.P., la responsable de los hogares Rincón de Luz y María de Nazaret y de algunas de las orientadoras que trabajaban en el lugar.

“Pasé cosas ahí adentro que ningún chico debería pasar y que no están bien. A mí me usaron ahí adentro del hogar”, lamentó la víctima en el inicio de un video. Contó que recibió “sanciones” por las cuales debía quedarse encerrada en su pieza durante largos periodos de tiempo. “Sólo bajaba para comer”, precisó.

La menor aseguró que la responsable del hogar la golpeó una vez, situación que sirvió de detonante para que decidiera escaparse y buscar refugio en la casa de una de sus abuelas. Con el respaldo de su familiar directa, “A” hizo una segunda denuncia –había presentado una inicial, pero no se la tomaron– para evidenciar lo que ocurría dentro del orfanato, pero tampoco recibió la respuesta judicial que esperaba.

Reveló entre lágrimas que quiso suicidarse “tres veces” dentro del hogar. “Me cortaba, me quise ahorcar varias veces porque viví situaciones que me estaban cansando. Creo que a cualquier chico le debe cansar”, detalló. No recibió atención psicológica, ni nadie les prestó atención a sus denuncias, según consta en su declaración.

“Quiero que todo esto termine”, suplicó la adolescente.

La impactante declaración de “A” se conoce un día después que otra presunta víctima de abusos y torturas en el mismo centro de menores se presentara ante la magistrada Silvia Erika Benítez y ratificara su deseo de no avanzar con la investigación. Sin embargo, su hermano, identificado como D.I.M., se presentó como querellante para que la causa continúe en pie.

En su denuncia penal, D.I.M., solicita la detención inmediata de Prystupczuk “por su condición de encargada de Guarda y Educación en concurso real por el delito de facilitación a la prostitución”. El denunciante representado por el abogado Eduardo Echegaray Centeno, exige la imputación y el arresto de un hombre identificado como “M”, dueño de un local de calzado ubicado en la mencionada localidad correntina y acusado de abuso sexual “por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima”.

Si bien la justicia correntina contaba con dos denuncias en contra de Prystupczuk presentadas en 2016 y en 2021, tal como confirmó Echegaray Centeno, la investigación quedó estancada hasta el 21 de febrero pasado, cuando un niño de apenas 14 años fue hallado ahorcado dentro de una habitación del Rincón de Luz. Ese hecho fue determinante para que las autoridades revisaran la causa.

La denuncia de L.N.A es particularmente gráfica. Ex empleada del hogar “Rincón de Luz”, se presentó ante la Justicia correntina el 8 de abril del año pasado y denunció “irregularidades” desde el momento que comenzó a desempeñarse dicho centro de menores.

En su presentación, enumeró distintos episodios que llamaban su atención y que exponían el desmanejo de la titular del hogar. La mujer subrayó que los internos no contaban con “control médico regular”, como tampoco control odontológico. También agregó que otra adolescente de 17 años, tenía un quiste en uno de los ovarios y en una ocasión menstruó dos veces durante el mismo mes, pero aún así no fue derivada a una ginecóloga que pudiera tratar sus afecciones.

Otra situación que llamó la atención de L.N.A. se refería a una de las menores que fumaba dentro del hogar y con el permiso de la directora. Esta joven también fue protagonista de otro episodio dentro de Rincón de Luz: en una ocasión la directora llamó a la denunciante y a una colega a su oficina y les comunicó que la interna, cuando tenía 15 años, había mantenido relaciones sexuales con un adulto. Ese hombre era “M”, el dueño del local de calzado ya mencionado.

A pesar de la gravedad del hecho, la titular del centro de menores les advirtió a las empleadas que ella “había solucionado todo”, tal cual consta en el expediente. Al poco tiempo, el hogar recibió calzado para todos los chicos que vivían en el lugar. Por último, la entonces empleada del hogar investigado por presuntos abusos y torturas denunció que algunas de las internas contaban con el supuesto permiso de Prystupczuk para permanecer fuera del establecimiento hasta altas horas de la noche, con personas desconocidas.

En medio de estas acusaciones, la hoy ex directora utilizó su cuenta de Facebook para anunciar su destitución de la Coordinación de Instituciones de la Dirección de Niñez, cargo provincial que ejercía en paralelo a su desempeño como titular de los hogares “Rincón de Luz” y “María de Nazaret”. En su publicación indicó que lo hizo con el propósito de “limpiar” su buen nombre en el ámbito que corresponde: “la Justicia”.

Fabián Induti

Infobae