Desde Itá Ibaté, Mariela Melnechuk madre de una nena de 12 años comentó que su hija “fue abusada por un profesor” en una escuela de esa localidad el año pasado y que tras la denuncia el docente fue restituido a su cargo. “Le dije a la directora de la escuela que mientras ese hombre siga como profesor no voy a mandar a mis otros hijos; la justicia no hizo nada”, enfatizó.

Mariela Melnechuk comentó la pesadilla que vive hace un año junto a su familia. “El 6 de abril del año pasado mi esposo fue a buscar a mi hija que hoy tiene 12 años y cuando llegó a mi casa le contó que su profesor la había manoseado”.

“En ese momento fuimos a la escuela le dijimos a la directora lo que había pasado (que le había tocado las piernas, la espalda y el cabello) nos hizo firmar un acta y radicamos la denuncia en el Juzgado de Paz de Itá Ibaté”, recordó.

Detalló que “la denuncia llegó a la Fiscalía N°2 de Corrientes, en ese momento no contábamos con la posibilidad de tener un abogado por lo que dejamos que la justicia nos informe pero pasó el tiempo y la Fiscalía N°2 se declaró incompetente por lo que pasó a la Fiscalía N°4”.

“Ahora nos enteramos que el restituyeron el cargo al profesor en la escuela, el Juzgado de Paz dictaminó una restricción de 180 días ese plazo venció y la Fiscalía no hizo nada”, indicó.

La angustiada madre dijo desde Sudamericana que “desde el Consejo General de Educación de Corrientes mandaron un expediente para reintegren el cargo, mi hija no está más en la escuela pero tengo otros dos hijos que siguen allí y le dije a la directora que si el profesor permanece en la institución no iba a mandar a mis hijos”.

Mariela afirmó “la justicia nunca le realizó Cámara de Gesell a mi hija, somos un pueblo chico y por suerte mi hija pudo hablar sino no sé hasta dónde podía haber llegado; quiero que se sepa lo que pasó para que no le ocurra a otra nena”, cerró.