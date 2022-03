Desde la localidad de San Cosme, un padre denunció que su hija fue abusada en una iglesia evangélica. Esteban Martín Méndez es de San Cosme y denunció que su hija “fue abusada” en una iglesia evangélica. “Notamos cambios en nuestra niña y hablamos con el Pastor sobre lo que pasaba, nos dijo que sacaría al profesor de música, pero no lo hizo”. La denuncia fue radicada en la División de Delitos Sexuales de la Policía de Corrientes.

Ocurrió cuando la hija de 12 años de Esteban Martín Méndez, tenía 9 y según el relato del padre “sufría persecución, hostigamiento y abusos por parte de un profesor de música de la Iglesia Nueva Unción de San Cosme”.

“Hablamos con el Pastor Sánchez le dijimos lo que estaba pasando y aseguró que lo retiraría del cargo, pero nunca lo hizo”, recordó el angustiado padre. Agregó que “comenzamos a ver cambios en nuestra hija y lo volvimos a reportar con el Pastor quien lo apartó durante 8 meses del cargo, pero volvió, nos amenazaron y nos dijeron que teníamos que quedarnos callados porque que a Jesús no le iba a gustar y no había que manchar el nombre de la Iglesia”.

Esteban Martín Méndez aclaró que “mi hija sufrió manoseos y su actitud cambio para con toda la familia, ella ahora se retrajo, usa camperas largas y se cierra hasta el cuello aunque haga 42 grado de calor”. La denuncia fue radicada en la División de Delitos Sexuales de la Policía de Corrientes y ordenaron una restricción perimetral como protección para la víctima.