El intendente de Ituzaingó denunciará a la anterior gestión por falta de bienes municipales. La actual gestión municipal denuncia la ausencia de $39.800.000 en bienes registrables. El jefe comunal Juan Pablo Valdés, señaló que encontraron en un estado “deplorable” al parque automotor.

El intendente cargó duro contra la anterior gestión municipal al denunciar que faltan 877 bienes patrimoniales que pertenecen a la comuna y que tienen valores en 50 millones de pesos.

Detalló la ausencia de $39.800.000 en bienes registrables, como así también $9 millones en mesas, sillas, computadoras y demás muebles que le han faltado en el inventario, comentó. Valdés aseguró que elevarán a la Justicia porque “es lo que corresponde”.

“Nos obliga a presentarnos porque si no quedaría a nosotros el faltante”, manifestó el jefe comunal. Señaló que “hay una diferencia en la Caja del tesoro Municipal por 51 millones de pesos”. Dijo que al parque automotor municipal lo encontraron en un estado deplorable. “La Municipalidad no contaba con moto guadañas, carretillas y escobillones. Hubo una situación muy difícil para comenzar”, sostuvo el hermano del gobernador Valdés, quien asumió a la intendencia de Ituzaingó el 10 de diciembre. Contó que la anterior gestión municipal, que estuvo encabezada por el radical Eduardo Burna, dejó una deuda de 16 millones de pesos con acreedores declarados y no declarados.