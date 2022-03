El gobernador, Gustavo Valdés, anunció que “tras más de dos meses de sequía, volvió a llover en Corrientes y la provincia ya no cuenta con NINGÚN foco de incendio activo”. El mandatario correntino celebró la llegada de la lluvia a la provincia y anunció que ya no hay focos de incendios activos.

“¡EXCELENTES noticias! Tras más de dos meses de sequía, volvió a llover en #Corrientes y la provincia ya no cuenta con NINGÚN foco de incendio activo. Esto, sumado al trabajo de bomberos y brigadistas, genera alivio. Aun así, seguimos monitoreando la evolución de la situación”, escribió.

Por su parte el Grupo de Recursos Naturales de la EEA Corrientes, presentó un Informe actualizado de las áreas afectas por el fuego en la provincia de Corrientes, según la cobertura vegetal afectada.

El departamento de Ituzaingó presenta la mayor superficie acumulada por quemas, con más de 173 mil ha; seguido de Santo Tome con 108 mil ha. En total, hasta el 21 de febrero, Corrientes registró 934.238 hectáreas arrasadas por el fuego.