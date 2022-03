Para Sofía Cabrera este “es el resultado de llevarnos tan bien entre nosotras”. La escolta correntina, goleadora y figura de Corrientes Básquet se refirió a la sólida temporada de su equipo, líder en La Liga Femenina con un balance de 7-0.

Las dirigidas por Renato Novatti continúan invictas en la Liga Femenina de Básquetbol, tras siete partidos en Buenos Aires y Santiago del Estero. Restan sólo dos duelos antes de los playoffs, y aunque no hubo competencia este fin de semana, no dejaron de entrenar.

Cabrera la capitana y una de las referentes del equipo, reflexionó sobre la situación en la previa de un amistoso ante el U19 de San Martín. “Me siento bien en el equipo, y creo que todas nos sentimos muy bien. Ganar estos siete partidos es el resultado de llevarnos tan bien entre nosotras, de poder entendernos dentro de la cancha y del buen grupo que se armó”, arrancó la correntina.

“Sabemos encontrarnos en los momentos donde nos necesitamos. Por momentos, hay equipos que nos han ajustado mucho y lo hemos resuelto de una buena manera. Creo que esa es nuestra fortaleza”, expresó la escolta, que afronta su tercera temporada en el conjunto que representa a la provincia.

Sin dudas se trata de un gran momento, ya que vencieron a Ferro (59 a 47), Unión Florida (46 a 42), Los Indios (45-37) y Obras (60 a 44) en Buenos Aires, pero cuando fueron a Santiago del Estero también se desempeñaron bien: le ganaron a Catamarca Basket (61-47), Quimsa (58-43) y Riachuelo (52-35).

“Entrenar tanto tiempo juntas, estar entre nosotras juntas mucho tiempo en el día, hace que nos conozcamos más, que podamos entender también a la otra, qué falencias tiene, hacernos fuertes ahí, ayudarnos donde sabemos que necesitamos ayuda. Eso hizo que nos llevemos los siete partidos que hemos jugado”, explicó Sofía, que convirtió un promedio de 11,4 puntos por partido.

Reconoció que “siempre habrá cosas que mejorar, ninguno es un equipo perfecto. Estamos haciendo énfasis en la defensa, porque en la ofensiva sabemos resolver de distintas maneras y hemos encontrado gol en cada una de nosotras. Nos queda hacernos más fuertes en defensa y poder sostenernos a partir de eso”.

Reflexionó sobre la posibilidad de mantenerse en ritmo a través del amistoso con el U19 de San Martín: “Nos ayuda mucho a seguir manteniéndonos en ritmo. No dejamos de entrenar, no tenemos ningún día libre y eso es importante. Seguir entrenando nos mantiene mentalizadas en lo que se viene, en los cruces, en los playoffs y eso es lo más importante, el torneo”.

Para las correntinas, la última parada será importante porque si bien enfrentan a Rocamora (récord 2-4) que viene de dos derrotas, cerrarán contra Berazategui. Las aurinegras son las bicampeonas y la última vez que se enfrentaron fue en la final del torneo Clausura 2021. Los partidos serán el sábado a las 16:00 y el domingo a las 19:00 en Buenos Aires y con transmisión online vía Basquetpass.tv.

Después Del Juego