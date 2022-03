En principio se había informado que la serie de cuartos de final entre Corrientes Básquet y Los Indios de Moreno se iban a jugar en el mítico estadio “Héctor Etchart”, pero la dirigencia correntina realizó gestiones para jugar en Corrientes, y finalmente esta noticia fue confirmada en la mañana de martes

Este domingo se dio por finalizada la Fase Regular de la Liga Femenina de Básquetbol, donde Corrientes Básquet número uno de la competencia deberá enfrentar a Los Indios de Moreno, los días 3 y 4 de abril en el estadio “Dr. José Jorge Contte”. Concluida la jornada del domingo, se dio por finalizada la fase regular de La Liga Femenina y quedaron definidos los cruces de cuartos de final.

Las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

Posiciones finales

1. Corrientes Básquet (8-1)

2. Berazategui (7-2)

3. Quimsa (5-4)

4. Obras Basket (5-4)

5. Unión Florida (5-4)

6. Riachuelo (4-5)

7. Catamarca Basket (4-5)

8. Los Indios de Moreno (3-6)

Tanto Rocamora (3-6) como Ferro (1-8) no clasificaron a la postemporada y en las últimas horas dieron por finalizada su participación en la presente edición del torneo.

Cruces de Cuartos de Final

El cuadro de playoffs, con ocho equipos ya pensando en lo que se viene, quedó confeccionado de esta forma:

Corrientes Básquet (1°) vs. Los Indios (8°)

Berazategui (2°) vs. Catamarca Basket (7°)

Quimsa (3°) vs. Riachuelo de La Rioja (6°)

Obras Basket (4°) vs. Unión Florida (5°)

Programa de los cuartos de final

Obras Basket vs. Unión Florida

31/3 | Juego 1 | 21:30 horas (en el Templo del Rock)

01/4 | Juego 2 | 21:30 horas (en el Templo del Rock)

Quimsa vs. Riachuelo

01/4 | Juego 1 | 21:30 horas (en el Superdomo de La Rioja)

03/4 | Juego 2 | 21:30 horas (en el Ciudad de Santiago del Estero)

Corrientes Básquet vs. Los Indios

03/4 | Juego 1 | horario a confirmar (en el Dr. Contte)

04/4 | Juego 2 | horario a confirmar (en el Dr. Contte)

Berazategui vs. Catamarca Basket

03/4 | Juego 1 | horario a confirmar (en el Héctor Etchart)

04/4 | Juego 2 | horario a confirmar (en el Héctor Etchart)

Los cuartos de final se jugarán al mejor de dos partidos. En caso de ganar un juego cada equipo, se determinará la diferencia de puntos entre ambos juegos recordando que, en caso de igualdad de puntos de diferencia, tendrá ventaja el equipo que haya finalizado en una mejor posición dentro de la fase regular.

Finalizados estos cruces, llegará el momento de las semifinales. Los cuatro ganadores de cuartos de final se ubicarán según las posiciones que obtuvieron en fase regular, jugando playoffs de semifinales al mejor de dos (2) partidos y con el mismo formato. Los ganadores de las semifinales jugarán la gran final por el campeonato, a partido único y determinando el campeón de la presente edición.

El único antecedente en la Fase Regular entre Corrientes Básquet y Los Indios de Moreno se remonta al 26 de febrero, donde en el mítico estadio “Héctor Etchart” la victoria quedó en manos de la franquicia correntina por 45 a 37. En ese cotejo se destacaron Julieta Armesto con 11 puntos y Agustina García con 8.

