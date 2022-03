Una correntina ganó $1.000.000 en el programa de Guido Kaczka. La afortunada tendrá la posibilidad esta tarde de competir por 2 millones de pesos.

Esta montecasereña ganó anoche $1.000.000 al responder de manera correcta la última pregunta de la instancia final en el programa televisivo 8 Escalones, que se emite por canal Trece de Bs As y que tiene como conductor a Guido Kaczca.

La afortunada se llama María Marcela Dop, es oriunda de Monte Caseros y madre de una nena de 10 años. Es ama de casa y se encuentra en búsqueda de trabajo. Durante el programa, comentó que es licenciada en Comunicación Social y está cursando la carrera de Psicología.

Desde Buenos Aires, recordó que hace 12 años está viviendo en Buenos Aires, pero aseguró que “siempre tengo a Corrientes presente“.

“La verdad que me siento muy orgullosa de mi provincia, porque la última pregunta que me hicieron estaba referida a Corrientes”, comentó. La última pregunta que respondió de manera correcta fue sobre cuál era el pescado de agua dulce y al elegir la opción “B” (pacú) se llevó el galardón de ni más ni menos que de $1.000.000 millón de pesos.

Cómo hizo para llegar al programa. Se inscribió tres veces y cuando recibió la llamada para participar, dijo confiada: “Esto es una señal y tengo que ir”.

“Esa es mi hermana inteligente. Salió a mí. María Marcela Dop, que grande“, escribió Mahali Dop, hermana de María Marcela que esta tarde podrá ir por el premio de 2 millones de pesos.