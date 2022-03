Marco Lavagna reflexionó que “hay que conocer los problemas para poder corregirlos”. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), adelantó que tiene planificada una reunión con el gobernador Valdés, con el fin de coordinar acciones previas al Censo que se realizará el 18 de mayo. Fue consultado por la inflación en Argentina.

Lavagna desde radio Sudamericana habló sobre su visita a Corrientes, para “coordinar detalles finales de la logística de organización del Censo”, que comenzó de manera digital el 16 de marzo, y se desarrollará el 18 de mayo de manera tradicional. Recordó que los ciudadanos “en esta oportunidad, pueden completar anticipadamente y el 18 de mayo, cuando pase el censista, entregar el código correspondiente”.

Resaltó que esta “es una herramienta muy útil para optar por la forma de ejercer nuestro derecho de ser contabilizado” y que permitirá “tener información muy exacta de lo que pasa, de cómo estamos y de quiénes somos, por eso se llama Reconocernos”. Evaluará “el acceso a servicios, educación, salud y cuestiones muy estructurales, que hacen a la planificación”.

Calificó el operativo que movilizará a 600.000 censistas como “una operación de coordinación para delinear los detalles finales. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce, no se puede corregir”, expresó y apuntó que “estos datos ayudan a ver cómo se mejoran las cosas”.

INFLACIÓN

El director del INDEC expuso sus deseos para que “pronto se logre encausar” el problema de la inflación, pero opinando más como ciudadano que como funcionario, reconoció que “no es un tema sencillo de corregir” y que “se baja gradualmente y más cuando es estructural como en Argentina”. Manifestó que “no es algo que desaparece de un día al otro” y que los aumentos de marzo se “vienen siguiéndolo en estos meses, con la incidencia en los frescos, como frutas, verduras, carnes, afectados por el clima, los calores fuertes”.