En una audiencia oral en el Superior Tribunal de Justicia, confirmaron la condena para un hombre que mató a otro tras discusión de tránsito en Paso de los Libres. Ocurrió en noviembre de 2019 y el Tribunal de Juicio de esa localidad lo condenó en septiembre de 2021. La sentencia fue apelada por la Fiscalía que pretendía más años de prisión y la defensa que solicitó la absolución basándose en el principio que establece que, en caso de insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado.

El Superior Tribunal de Justicia mediante la Sentencia Penal N°29/22 en audiencia oral que garantiza la celeridad e inmediatez de los procesos ratificó hoy la Sentencia N°93/21 del Tribunal de Juicio de Paso de los Libres que condenó a un hombre a 9 años de prisión por Homicidio Simple.

El condenado mató a otro con un elemento punzante, parecido a un cuchillo, el 23 de noviembre de 2019 en esa localidad. La víctima tenía una restricción de acercamiento que no la cumplió porque fue él quien se acercó a quien minutos más tarde terminaría con su vida.

El delito está previsto y penado por el Artículo 79° del Código Penal y el Tribunal de Juicio de Paso de los Libres estuvo formado por los doctores Marcelo Manuel Pardo, como presidente y Gustavo Alfredo Ifrán y Daniel Leonardo Insaurralde como vocales. Tanto la fiscalía ejercida por la doctora Noelia Mariana Lena como los defensores particulares presentaron recursos de casación ante el Superior Tribunal de Justicia.

La fiscalía, por su lado, para un aumento de la pena, ya que aseguró que la existencia de una orden de restricción de la víctima no configura un atenuante, porque ni siquiera se puede comprobar si tenía conocimiento de ella.

Los defensores en su presentación ante la Corte Provincial solicitaron directamente la absolución del hombre basándose en el principio in dubio pro reo. Este principio jurídico se aplica cuando en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado.

La audiencia de hoy se realizó en el Salón de Acuerdos, presidida por el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, acompañado por los doctores Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chaín.

El fiscal adjunto, doctor Jorge Omar Semhan, la fiscal Noelia Mariana Lena y los dos defensores participaron a través de la plataforma Cisco Webex Meetings (forma remota) en cumplimiento a las medidas de aislamiento dispuestas en el marco de la pandemia por Covid19.

Este tipo de audiencias orales se realizan semanalmente y garantizan inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos. Los fundamentos de la Sentencia N°29 /22 serán dados a conocer el jueves 31 de marzo a las 12:00.

EL HECHO

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres para condenarlo a 9 años de prisión tuvo por probado que el 23 de noviembre de 2019 aproximadamente a las 6:15, el condenado transitaba en su auto y se estacionó en una esquina. Atrás aparcó el vehículo de la víctima, quien bajó del rodado, se dirigió al otro y le expresó: “bajate del auto vamos a hablar“, mientras que el agresor le respondió que no tenían nada que hablar; descendió del auto con un elemento punzante, le dio una puñalada en el tórax que lo hirió gravemente y en minutos le provocó la muerte.