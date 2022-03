La falsa escribana, Teresa Vázquez, sindicada como la cabecilla de la mega estafa de inmuebles perpetrada en el Registro de la Propiedad y la Dirección de Catastro de la Provincia, continua prófuga, y nadie sabe su paradero. Vázquez, dirigente del partido Acción por Corrientes, es oriunda del Colorado Formosa.

La comercialización de terrenos en Santa Ana, con cesiones de derechos falsificadas de personas muertas, sería el eje de las estafas, aunque existirían 10 denuncias más que se investigan, con iguales procedimientos y en otros lugares. Inclusive en el interior de la provincia. Dos de los propietarios de las hectáreas apropiadas, eran militares que murieron en la guerra de Malvinas, Martin Ezcurra y Domingo Gómez Sierra. Ambos, unas 20 hectáreas en total, las adquirieron entre 1976 y 1978 a Axel Desiderio Ortiz, que en su origen era dueño de 120 en la zona. Con una de esas parcelas, luego de la simulación de compra a la esposa en segundas nupcias de Ezcurra, se quedó un comparsero y desarrollo un complejo para su agrupación carnestolenda, con la logística de vehículos municipales. Sin embargo, ese combatiente, ya había fallecido. Era imposible que se case. Para concretar la usurpación, hasta le inventarían una mujer, con el agravante que el titulo fue certificado por una escribana, Gladys Báez, hoy detenida. Esa transferencia irregular, terminaría inscripta en el Organismo de 3 abril y Mendoza. No hay dudas que funcionarios de esa repartición, como también de Catastro, son indisimulables cómplices de la maniobra. Aunque por ahora la justicia no imputo, ni siquiera encuadro a ninguno de ellos como testigo sospechoso. La otra maniobra que involucra a empresarios, funcionarios municipales y judiciales, se concreta en parte, con los terrenos de Gómez Sierra, que decían estaban en sucesión. Pero por el momento, que no se le conoce a ninguno de sus familiares. Por supuesto, de a poco fueron vendidos irregularmente por inmobiliarias. El grupo encabezado por Vázquez que también los loteo, plantearon sobre ellos, juicios de prescripción adquisitiva, que le son denegados por un Juzgado Civil. Increíblemente la abogada demandante en esos expedientes, Virginia Aquino, posteriormente aparece inscripta en el Registro de la Propiedad como su dueña, cuando ya había perdido el pleito de posesión veinteañal. Toda y cada una de las operetas, tiene la anuncia de empleados y directivos de Catastro y del RPI. No hay maneras de concretarlas sin esa complicidad, que también tiene el apoyo de policías y hasta se advierte la falsificación de una sentencia judicial. En las hectáreas de Gómez Sierra, surge el grupo Nielsen, acostumbrados a inscribirse en ACOR como copropietarios de terrenos cuando advierten la posibilidad de fraguar títulos, haciendo una ocupación no pacifica de parcelas, que entienden estarían abandonadas, y buscan prescribirlas. Su principal socia, es la Vázquez, y en la actualidad tienen alrededor de 600 terrenos anotados a su nombre. Finalmente, en el 2006, Ortiz, quien recién muere el 14 junio del 2020 a los 94 años, le vende 13 hectáreas a Jorge Raúl Ramírez Bassi. Este hombre sufre iguales consecuencias, siendo otra víctima de la banda.

En 2020 el empresario Martín Berman, conocido por sus milanesas, decide usurparle el terreno, que estaba delimitado y cercado, al que Ramírez Bassi iba de vez en cuando. Cansado el hijo de que Berman lo llamara todos los días para comprarle el terreno, decide mentirle, comunicándole que su padre había muerto. Ante esta noticia el milanesero resuelve ocupar ilegalmente las hectáreas e inscribirlas a su nombre y con una simulación de venta de alguien que creyó estaba muerto. Posteriormente se lo cede al abogado Mario Espíndola, en una evidente tercerización con los servicios de la escribana Gladys Báez y de la indomable notaria Trucha, la formoseña Teresa Vázquez. Todo el grupo hace un romaneo, y comercializan cada lote a 35 mil dólares. Una supuesta empresa inversora enripia el lugar y le dan más valor de venta a la zona ubicada privilegiadamente frente a la ruta 43. Se vuelven a evidenciar la complicidad de Catastro y del RPI para consolidar la súper estafa. No hay peor ciego, que el que no quiere ver.