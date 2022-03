Fuentes confiables aseguraron ante Diario 1588 que se estaría dando una escandalosa situación en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Corrientes. Los $5.000 que ordenó el gobernador Gustavo Valdés como reconocimiento a la labor solidaria, aún no se habría cobrado un centavo, por situaciones burocráticas.

Tampoco se dio a conocer el total de lo recaudado en el festival benéfico encabezado por Pablo Lezcano y Damas Gratis hace más de una semana en cancha de Huracán, aunque hubo desprolijidades en las donaciones, sobre todo de agua mineral. Dicen que había gente que llegaba con bidones abiertos, con pinta de usados, para canjear por la entrada al festival.

A punto tal que trascendió una conversación con uno de los integrantes de los bomberos voluntarios de nuestra capital. Se recalcó que fue solo una “charla” y no se menciona el nombre de esta persona informante -por temor a represalias por parte de los involucrados-. Se comentó que escribieron más de media docena de personas vinculadas a esta cuestión y siempre en la misma tónica.

Si es real es muy poco transparente

“Hola, buen día, soy bombero y es verdad esta información, pero nosotros no podemos decir nada porque nos echan; así de simple. Por favor no me delates”.

“Nosotros, los bomberos, no tenemos ni voz ni voto, porque decimos algo y ya nos buscan la vuelta para echarnos”.

“Por favor yo te paso cualquier información, pero no me delates porque me echan; estoy hace más de diez años en el cuartel y me he aguantado muchas injusticias, porque amo bomberos y sé que algún día vendrá alguien bueno para mi querida institución”.

“Somos Voluntarios y esos $5.000 era lo que el gobierno nos dio por el tema de los incendios”.

“No cobramos nada”.

Aunque sin mencionarla, los cañones y no de agua, apuntarían hacia la figura de la presidente de la cooperadora, Dolores Ramírez: “Desde que esta señora tomo el mando, es cada día peor. Hasta el segundo jefe que es su yerno va a renunciar a su cargo porque está cansado del abuso de autoridad que hace esta señora, hacia nosotros”.

“Tenemos socios, nosotros somos socios activos, pero no podemos votar en las elecciones de directivos, según el reglamento, que es un chiste porque está a favor de la comisión directiva, y ni siquiera nosotros sabemos cuándo se hacen las elecciones. Quisimos averiguar una vez en Personería Jurídica y no nos quisieron decir y, para completar, le avisaron a ella que había bomberos averiguando cosas. Y ella se fue hasta el lugar y, hoy por hoy, esos bomberos ya no pertenecen a la institución. Los echó a todos”.

“Estamos esperando que, alguna vez, alguien se presente cuando haya votación y que se vaya, pero nadie quiere hacerse cargo, parece. Hablé con muchas personas, pero no quieren”.

“Ni siquiera los socios se acercan al cuartel cuando supuestamente hay votación, y ni siquiera lo hacen en el cuartel con eso te digo todo. Hace lo mismo que hacia el finado Burgoa (ex presidente de la cooperadora), no cambio nada no hay transparencia en nada y, cada vez estamos peor, ni siquiera nos mostró cuánto se recaudó en el recital de Pablo Lezcano, y de las demás donaciones en efectivo que lo hicieron en la cuenta de bomberos”.

“En pocas palabras todo está a favor de ellos y nada más”.

“Muchos ex bomberos trataron de mandar a los medios, pero siempre dicen que es un problema interno, pero bueno no sé si será tanto así”.

“Espero que alguien se haga eco de este tema y se tomen las medidas necesarias”.

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, funciona en calle Ciudad de Arequipa 2600, continuación de Gutenberg. “Lo que pasa es que si salimos a hablar nos rajan a todos, eso es seguro”, cerró un informador anónimo.