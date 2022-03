Este domingo Boca Unidos comenzará una nueva temporada en el Torneo Federal “A”, con la firme intención de ser protagonista para ir en búsqueda del único ascenso a la Primera Nacional.

Por la primera fecha de la Zona Norte del Torneo Federal “A” de Fútbol, Boca recibirá este domingo en el predio “Leoncio Benítez” al recién ascendido Juventud Antoniana de Salta. El encuentro se disputará desde las 16:30 hs, con arbitraje del chaqueño Guillermo González. Podrá verse a través del canal 5Tv y Radio Sudamericana; y por YouTube del club “aurirrojo”.

El equipo de la ribera correntina tiene prácticamente hace semanas definido su equipo que saldrá a la cancha este domingo, ya que la dupla técnica consolido una base que disputó la mayoría de los encuentros amistosos, con casi todos sus nuevos refuerzos en la formación titular.

Para el estreno en una temporada que contará con tan sólo un ascenso a la Primera Nacional, la dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni, dispondrá de la siguiente alineación titular: Lucas De León; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo, Federico López; Gabriel Cañete, Rodrigo Burgos, Cristian Maidana; Gabriel Morales; Carlos Salom y Julio Cáceres.

JUVENTUD ANTONIANA

El rival de turno que tendrá Boca Unidos este domingo, Juventud Antoniana para esta temporada sumó 13 refuerzos pero sufrió 10 bajas de cara al inicio del torneo, con respecto al equipo que viene de conseguir el ascenso al Federal “A”. Entre los refuerzos se puede destacar a Claudio Chiqui Pérez, ex Boca y Belgrano de Córdoba, Jorge Iván Bolaño, ex Tigre, Gonzalo Gómez, ex Gimnasia de Jujuy, Osvaldo Young, ex Central Norte y la vuelta de Matías Vicedo, proveniente de Deportivo La Merced. Entre las ausencias más destacadas está la de Guillermo Bachke, el arquero tuvo que regresar a Crucero del Norte donde le quedaba un año de contrato.

CACERES

En la previa al choque ante el elenco salteño, el delantero Julio Cáceres comentó que “se hizo un poco largo (la pretemporada) pero ya estamos para el debut, esperemos que sea con una victoria. Vamos a tratar de mostrar lo que quieren los técnicos, lo que hicimos en la pretemporada y tratar de ganar porque será importante”.

“Es obvio que con el pasar de las fechas se va a ir viendo el equipo que pretenden los técnicos. En la primera fecha estamos bien anímicamente, con ganas, pero son partidos. Hay que ver cómo se da porque hay un rival enfrente, y analizar como juegan ellos. La idea futbolística está, esperemos que salga en la cancha”, advirtió el goleador.

Después Del Juego