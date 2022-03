Sin más amistosos a la vista, la dupla técnica de Boca Unidos integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni se concentrará en estas dos semanas para que el plantel pueda llegar de la mejor forma física, ajustando detalles de funcionamiento futbolístico en el equipo de cara al debut en el torneo Federal 2022 frente a Juventud Antoniana de Salta.

La posibilidad de jugar uno o dos partidos de prácticas barajado en su momento ante Crucero del Norte fue descartada ya que los técnicos prefieren no correr riesgos para que sus jugadores no sufran lesiones antes del inicio del certamen. El partido del viernes, con triunfo 2 a 0 en la devolución de la visita a San Martín en Formosa fue el último disputado por el equipo “aurirrojo” en la pretemporada.

Boca Unidos jugó un total de 7 encuentros de preparación, ganando cuatro, empatando dos y perdiendo uno. En el primer juego, igualó 0 a 0 con For Ever, equipo que milita en la Primera Nacional; luego goleó 4-1 a Juventud de Puerto Tirol y 4-0 a Regional, ambos equipos de la Liga Chaqueña. En los cruces frente a conjuntos que jugarán en la misma categoría y zona, igualó y ganó ante San Martín de Formosa (1-1 y 2-0), para triunfar de local con Sarmiento (2-1) y caer en la revancha en Resistencia (1-0), siendo esta última la única derrota amistosa.

El equipo principal esbozó, en líneas generales, buenas sensaciones. Se lo observó firme en defensa (sólo recibió cuatro goles), equilibrado en la mitad de la cancha, con buena generación de juego de tres cuartos hacia adelante y efectivo en el ataque (13 tantos), con excepción de los partidos con For Ever y el encuentro ante el “decano” en la capital chaqueña. El equipo base prácticamente se mantuvo, con ligeros retoques a medida que fueron transcurriendo los juegos, cuando ingresó Salom por Niz y cambió el sistema táctico, pasando de un 4-1-4-1 a un 4-3-1-2.

Los que se perfilan para el debut frente a Juventud Antoniana son: Claudio De León; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo, Federico López; Gabriel Cañete, Rodrigo Burgos, Cristian Maidana; Gabriel Morales; Carlos Salom y Julio Cáceres. El arquero De León no atajó en Formosa por una molestia muscular de la que ya parece haberse recuperado, ya que ayer en la vuelta a las prácticas entrenó normalmente, mientras que el mediocampista central Martín Ojeda está siendo sometido a tratamiento kinesiológico tras la lesión en la rodilla sufrida la semana pasada.

El delantero Antonio “Toni” Medina volvió el viernes a hacer fútbol luego de casi 8 meses, ingresando algunos minutos en el partido entre los equipos “alternativos” que se disputó en Formosa. El chaqueño dejó atrás una lesión de ligamentos cruzados anterior y menisco externo de la rodilla derecha sufrida en julio pasado ante Sarmiento, en Resistencia, por la que fue intervenido quirúrgicamente, aguardándose que para la segunda o tercera fecha del torneo esté en condiciones de ser citado por los técnicos.

