La dupla técnica de Boca Unidos Fabro-Baroni volvió a probar con la base del equipo principal que jugó los amistosos de pretemporada. La única variante, como en el partido del viernes en Formosa, fue el ingreso de Martínez por De León en el arco.

Con una formación principal que se sabe prácticamente de memoria, Boca Unidos realizó una práctica de fútbol en el complejo Leoncio Benítez. El equipo correntino se viene preparando para el debut en el torneo Federal 2022, que se producirá el domingo 27 de marzo, cuando reciba en su estadio a Juventud Antoniana de Salta.

En los trabajos, que estuvieron divididos en tres bloques, el equipo titular que inició la práctica estuvo conformado por la base del que viene alistando la dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni durante los partidos amistosos de la pretemporada.

Como ocurrió en el último encuentro de preparación disputado el viernes en la ciudad de Formosa (triunfo ante San Martín 2-0), la excepción fue la inclusión en el arco de Christian Martínez en lugar de Lucas De León, quien se viene recuperando de una molestia muscular.

La formación principal del equipo “aurirrojo” fue con Martínez; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo, Federico López; Gabriel Cañete, Rodrigo Burgos, Darío Maidana; Gabriel Morales; Carlos Salom y Julio Cáceres. De no mediar imponderables, ese será el once que saldrá a la cancha para el debut, con la duda en el arco, dependiendo de la recuperación que presente De León.

Las prácticas futbolísticas en Boca Unidos serán habituales en estos últimos diez días que restan para el debut en el certamen, toda vez que los técnicos optaron por no agregar más encuentros amistosos por el riesgo de lesiones que presentan, con el claro objetivo de empezar el campeonato con todos los titulares.

