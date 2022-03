En Paso de los Libres, “los problemas de la gente deben ser prioridad”, destacó. “Basamos nuestra vinculación con el gobierno desde el respeto, aunque sinceramente no fuimos beneficiados con el acompañamiento que tuvieron otras localidades afines”, afirmó el intendente libreño.

Martín Tincho Ascúa, pensó que faltaba acompañamiento provincial a su gestión municipal. El jefe comunal desgranó su posición sobre la crisis y la interna del PJ, valorado el aporte nacional a Corrientes.

¿Qué expectativas tiene para el segundo período que está comenzando?

Estamos recuperando la normalidad en la gestión, elevamos el presupuesto, aprobamos el balance en el Concejo, tenemos las mejores expectativas porque también recibimos un gran acompañamiento del gobierno nacional que tiene una visión federal con todos los municipios, no sólo con Libres. Este año prevemos desarrollar tres obras de gran importancia: la modernización del casco céntrico con inversión de 450/500 millones de pesos, 119 viviendas Procrear por 700 millones, una red de ciclovías y bicisendas de 12 kilómetros.

Los primeros cuatro años nuestros fueron bastante sinuosos, nos queda el tema de la pandemia y en ese tiempo proyectamos una serie de trabajos, obras en general y la crisis con el último gobierno de Macri nos golpeó mucho. Tuvimos una catástrofe climática en Paso de los Libres que tuvo tres víctimas fatales y después de la pandemia.

¿Qué planifica a futuro?

Vamos por la reforma profunda desde lo institucional, con la Carta Orgánica municipal para aggiornarla a la Constitución Provincial de 2007 y la nacional, desde el ‘93 y ‘94 no se reforma. Tenemos una planificación de la ciudad diseñada por el plan estratégico 2030, y entendemos que están dadas las condiciones para que Libres pueda crecer en el contexto de su posición geográfica y estratégica.

¿Cómo es la relación institucional con el gobierno provincial?

Basamos nuestra vinculación con el Gobierno provincial desde el respeto, aunque sinceramente no fuimos beneficiados con el acompañamiento que tuvieron otras localidades afines como Goya, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Bella Vista. Eso no quiere decir que más allá de las diferencias políticas importantes, no tengamos relaciones respetuosas y fluidas con el gobernador.

Los problemas que tiene la ciudad son de competencia provincial como la seguridad, la salud, la vivienda, la educación, el saneamiento, el agua, las cloacas. Nosotros intervenimos en todo lo que podemos, pero entendemos que los problemas de la gente están por encima de la competencia y de cualquier signo político.

¿Qué falta?

Por ejemplo, el aeropuerto que está parado. Nosotros queremos ser parte de su reconstrucción que hoy está en manos de la Provincia. También está el tema del parque industrial, la Provincia compró 545 hectáreas en el mejor lugar de Libres, a cinco kilómetros del puente internacional. Hay una empresa de logística que se instaló, pero no hay infraestructura, queremos hacer nuestro aporte, tuvimos reuniones con producción, la gente de parques industriales.

¿Ese parque industrial contribuirá a integrar Libres al Mercosur?

Producir algo en Paso de los Libres equivale un 30% menos de costo para empresas argentinas y de Brasil. Un empresario que le hace la logística empezó a fabricar un producto que empresas brasileñas solían traer de Rosario y ahora se los vende él.

Para tener un parque industrial hace falta caminos, energía y otras infraestructuras, beneficios fiscales, posibilidades de acceso al crédito. El gobierno nacional tiene esas herramientas, pero hay que dejar ayudarse también y nosotros estamos acá y tenemos ganas de aportar.

¿Qué propone desde el municipio?

Yo desdoblé las oficinas en la Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de la Producción y otra de la Economía Social y Popular para atacar todos los frentes.

Hay mucho por hacer, queremos ser parte, imagínese la cantidad de puestos de trabajo, el crecimiento para la ciudad si se empiezan a radicar industrias en la ciudad.

¿Hay industria forestal?

No. Tenemos sólo dos aserraderos prácticamente que hacen de “tripa corazón” para trabajar, nosotros interactuamos con ellos a través de distintos organismos locales y nacionales relacionados al empleo, trabajamos en combatir el desempleo a través de la escuela de oficios, centro de estudios universitarios y terciario, 17 carreras, con becas, bancos de herramientas que aporta el Gobierno nacional.

Las deficiencias que tenemos son las de la infraestructura que necesita para el desarrollo industrial que tienen en toda la provincia.

¿Esa vinculación con Nación y ese alejamiento de la Provincia complica ese desarrollo?

Pese a todo yo soy muy optimista, por ejemplo, la avenida Jorge Newbery la construyó la Provincia con un proyecto y aporte nuestro. La sacamos porque insistí tanto y trabajamos los funcionarios provinciales para avanzar en el desarrollo de propuestas.

Nuestra intención es trabajar con la Provincia y con Nación; tenemos un contacto fluido y eso lo conseguimos a fuerza de gestión, pero también queremos trabajar con la Provincia y espero que la política electoral no complique eso.

El año pasado hubo tres elecciones, el 14 de noviembre ganamos el municipio, pero los problemas de la gente siguen siendo los mismos que el 15 que el 14 o el 13. Me parece que hay que dejar de lado las diferencias y trabajar para ellos.

La gente me reclama todo porque no hay diferencia de competencias, que la cloaca, o la ruta 117, no podemos decir que eso es competencia nacional, pero con diálogo con Vialidad y aportes nuestros proyectamos obras de iluminación.

Con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que iniciaron la experiencia de prueba con la cuarta Circunscripción que es Paso de los Libres, Monte Caseros, la Cruz y Alvear, tuvimos que crear la secretaría de seguridad, para que funcione como una suerte de enlace entre los vecinos y las fuerzas de seguridad, los poderes judiciales. Implementamos un sistema de alerta vecinal que supera y seguimos avanzando.

Fuente época