Boca Unidos recibirá este domingo a Juventud Antoniana de Salta, en uno de los encuentros de la primera fecha de la Zona Norte del Torneo Federal “A”. Más allá de la intención, el cuerpo técnico todavía mantiene algunas dudas en cuanto a la alineación. Guillermo González de la Liga Chaqueña de Fútbol, será el encargado de impartir justicia este domingo a las 16:30 hs, en el debut de Boca que se dará en el Leoncio Benítez y ante los recientemente ascendidos de Juventud Antoniana.

En cuanto al equipo, a pesar de las dudas que se generaron en el inicio de la semana, todo estaría encaminado para que Fabro y Baroni cuenten con lo mejor para este encuentro, aunque aquí no se cuenta todavía con Antonio Medina.

Lo que más se aguarda es el transfer internacional de Rodrigo Burgos aunque son optimistas en el “aurirrojo”; además, los jugadores que presentaron síntomas gripales la semana anterior también estarían recuperados.

HAY EQUIPO

De no mediar inconvenientes y sabiendo que no se hizo fútbol esta semana por la lluvia, Boca Unidos debutaría con Lucas De León; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo y Federico López; Gabriel Cañete, Rodrigo Burgos y Cristian Maidana; Gabriel Morales; Carlos Salom y Julio Cáceres.

PARTIDOS

Sábado 26:

19:30 hs Sarmiento (Rcia) vs Unión (Sunchales) / Árbitro: José Sandoval (Concordia)

Domingo 27:

15:15 hs Douglas Haig vs Pronunciamiento / Árbitro: Jonatan Correa (Córdoba)

15:30 hs Juventud Unida vs Crucero del Norte / Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario)

16:30 hs Defensores Belgrano (VR) vs San Martin (Fsa) / Árbitro: Lucas Cavallero (Villa Constitución)

16:30 hs Boca Unidos vs Juventud Antoniana / Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Fernando Brillada y Rodrigo López (Todos de Resistencia).

16:30 hs Racing (Cba) vs Atlético Paraná / Árbitro: Pablo Núñez (San Juan)

17:00 hs Gimnasia (CdU) vs Sportivo Las Parejas / Árbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero)

21:00 hs Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro (Salta) / Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Libre: Central Norte de Salta

Después Del Juego