AMAD de Goya dio batalla pero terminó cayendo en su estadio ante el poderío de Tokio de Posadas por un claro 90 a 74. Los goyanos cortaron una racha de tres festejos seguidos de local.

En el encuentro correspondiente a la octava fecha de la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol, AMAD de Goya (3-4) fue superado con autoridad por el invicto Tokio de Posadas (7-0), que lo derrotó sin atenuantes por 90 a 74. En el verde goyano se destacaron las tareas de José González (25 puntos) y Maxi Torino (21 puntos), mientras que en los misioneros los goleadores fueron Leandro Flamig (17 puntos) y Santiago González (16 puntos).

El equipo del Barrio Tapocó no pudo recuperarse de la derrota sufrida en Curuzú Cuatiá ante San Martín, y además cortó una racha ganadora en su estadio de tres partidos seguidos. Mientras que los “orientales” continúan con marcha invicta en la División NEA, acumulando siete victorias consecutivas.

El primer parcial comenzó con una gran acción desde el salto, ya que González le ganó en las alturas a Eckert, y dejó solo a Landi para romper el cero. Luego con algunas buenas intervenciones del jugador mencionado, más el propio González, sacaban una buena diferencia con la que se hacían dueños del tanteador. Triples de José González y de Maxi Torino para los locales maquillaban el cuarto que terminaba 17-26 para el Oriental.

El segundo periodo lo arrancó mejor el dueño de casa, merced al aporte goleador de Eckert y de Torino, que achicaban la distancia. Sin embargo, Flamig y Tobías Gómez aportaban lo suyo en el visitante que lastimaba en la pintura del Verde. Un buen arresto individual de Ariel Romero, cerraba la primera mitad 34-45 a favor de Tokio que se iba al descanso largo sacando la máxima del partido hasta allí.

En la segunda mitad, con la necesidad de los dirigidos por el Tano López Ríos de ir a buscar el resultado, nuevamente fue AMAD quien comenzaba de mejor manera, con la conducción de González y las apariciones de Morales y de Torino para achicar la brecha y ponerse a 4 a falta de 4´50” para terminar el cuarto. Un tiempo muerto pedido por el técnico rival Ponissi nuevamente daba réditos y con un Flamig intratable, el chico terminaba 54-67 siempre a favor del nipón.

El último cuarto fue de ida y vuelta. Con un local que intentaba la heroica y muchas veces se equivocó en el traslado; con un rival que rotaba el banco y mostraba porque es el invicto de la zona. Apariciones de Mora y González, más el aporte de Torino intentaban descontar, pero la jerarquía se Santiago González y la sabiduría en la conducción de Romero daban cuentas de un local que no pudo torcer la historia. 74-90 marcó el tablero electrónico al final y decretaba la séptima victoria en fila para Tokio, y el quiebre de una racha de tres victorias consecutivas como local para AMAD, quien no contó con Franco Piasentini, lesionado.

SÍNTESIS

AMAD 74: José González 25, Sergio Mora 9, Paulo Eckert 11, Francisco Romero, Maxi Torino 21; Jorge Vicentín, Vicente Montti, Francisco Morales 8. DT: Juan López Ríos.

Tokio 90: Ariel Romero 14, Lucas Landi 9, Genaro Cabrera 14, Leandro Flamig 17, Santiago González 16; Gonzalo Santa Cruz 3, Mateo Viana 3, Juan Ramírez 7, Elías Flamig 2, Luciano Monteros 2, Joaquín Sarquis 3. DT: Agustín Ponissi.

Progresión: 17-26, 34-45, 54-67, 74-90.

Cancha: AMAD (Goya, Corrientes).

Después Del Juego