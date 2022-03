Los empleados comunales recibirán un incremento del 44% en sus haberes. Además, acordaron aplicar la cláusula gatillo en el mes de agosto. La municipalidad capitalina llegó a un acuerdo en las paritarias con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM). Se firmó un aumento salarial anual del 44%, que dividirá en tres tramos durante los meses de marzo (10% al básico y 12% al plus), julio y noviembre, además fijaron una cláusula gatillo para la primera quincena de agosto.

El secretario gremial de AOEM, Walter Gómez, comentó ante la prensa que “salieron con el objetivo cumplido” luego de la reunión que mantuvieron con el Ejecutivo en la que acordaron el aumento salarial para este año.

A partir de marzo, los agentes pasarán a cobrar con incrementos en el sueldo básico del 10%, mientras que se prevén subas del 12% en julio y otro 11% en noviembre, también al básico. En cuanto al plus ordinario, pasará inmediatamente de $5.100 a $6.500 (27,4% más), mientras que en julio subirá a $7.500 y en noviembre a $8.500, que representa un incremento total del 66,6% en el año.

Se suma al plus extraordinario de $2.500, que también gozará de aumentos a lo largo de 2022, dado que pasará a $3.000 en marzo, a $3.500 en julio y a $4.000 en noviembre. “El plus ordinario como el extraordinario incluyen a los agentes de planta y contrato, y también a los trabajadores Neike”, recalcó el intendente. Se acordaron recomposiciones en el sueldo mínimo garantizado, que en marzo llegará a $24.300, mientras que en julio subirá a $26.000 y en noviembre trepará a $27.800.

En lo que refiere al programa de capacitación laboral Neike Chamigo, se consensuó elevar el monto que perciben los beneficiarios al valor de $10.800 en marzo, $11.500 en julio y $12.300 en noviembre.