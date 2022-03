¿Vínculo político? Los casos de abuso sexual con vínculos políticos, se asoman más allá del horizonte de la justicia de Corrientes. Ahora se supo la acusación que pesa sobre un profesor de la Iglesia Pentecostal de Santo Tomé. La víctima, ahora con 16 años, se animó a contar que fue sometida cuando tenía 12, por la persona que le enseñaba a tocar el teclado.

Su mamá decidió denunciar el miércoles 23 de febrero que su hija fue abusada sexualmente hace 4 años, por el docente que le enseñaba música. La violación habría sucedido cuando la menor asistía al coro de niños. Su madre cuando terminó un programa en la radio de ese lugar, la buscó y no la encontró por ninguna parte. Llamó a su esposo y, desesperada, habló con el pastor, identificado como Gregorio Velázquez, quien le pidió que no armara ningún quilombo. Le dijo que la iglesia iba a entrar en conflicto con la presencia de policías. Al rato apareció la nena. Salió de la casa del profesor que vivía en la parte de atrás del templo. Tiempo después perdió el miedo y contó lo que había pasado. Relató que fue amenazada para que no hable, porque le iban a culpar a su papá de lo que sucedió. El pastor Velázquez, quien ya había declarado, es el padre de Lucas Velázquez, actual director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santo Tomé, que tiene como intendente al radical José Augusto Suaid.

Nancy, la madre de la adolescente ultrajada, a un mes de su presentación, aun no tuvo respuestas, ni tampoco fue llamada por el juzgado, ni por la fiscalía.