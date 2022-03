Desmienten un contacto con la familia. Se trata de Juan José Espíndola, quien no aparece desde el lunes. Continúa la búsqueda del estudiante correntino Juan José Espíndola que está desaparecido desde el lunes a la madrugada, según confirmaron sus familiares.

Su entorno familiar desmintió una comunicación del joven, como había circulado las últimas horas. “El rumor de una comunicación no es cierto, no se comunicó con ninguno de nosotros”, aseguraron. El estudiante universitario desapareció el lunes a la madrugada de su domicilio en el centro de la capital correntina y es buscado por la policía.

“Las últimas imágenes que tuvimos de él son de las cámaras de seguridad, saliendo de su edificio el lunes a las 3:15 de la madrugada”, había declarado a Evelin, la hermana de Juan José Espíndola, un estudiante universitario de 21 años que lleva más de 72 horas desaparecido.

Espíndola estudia ingeniería electrónica en la Universidad Nacional del Nordeste y hace dos años vive solo en un departamento de la Moreno 600, en el centro de nuestra capital.

El último contacto con su familia, que reside en la ciudad de Curuzú Cuatiá, fue el sábado por teléfono con su padre. El domingo desde la tarde y hasta la madrugada del lunes, permaneció en la casa de un compañero de facultad con quien realizaba un trabajo académico.

“Lo que nos desorienta en la búsqueda es que el llavero con las llaves de su departamento fueron encontradas en la vereda de la casa del amigo, por calle Lavalle y sin embargo, Juan José alrededor de las 3:05 del lunes ingresó al edificio, entró a su departamento pero 10 minutos después se lo ve salir”, comentó José Ramón Espíndola, el padre del joven. El padre indicó que al ingresar al departamento dejó su mochila, el celular, la billetera con tarjetas, dinero en efectivo y su computadora.

“Entró, dejó sus cosas, le escribió en WhatsApp web a una amiga que vive en Buenos Aires la frase ‘Nos vemos’ y salió”, relató el padre del joven.

En la búsqueda intervienen la Comisaría Primera de Corrientes, la Brigada de Investigaciones y una fiscal de Instrucción, mientras que declaró en calidad de testigo el compañero de la facultad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Juan José Espíndola mide 1,75 metros, tiene cabello castaño, es de contextura delgada y no lleva aros, piercings ni tatuajes, en tanto que al momento de desaparecer vestía un buzo de color verde con capucha, jeans y zapatillas.