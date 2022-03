El suceso violento se registró a escasos metros de Avenida Costanera Sur, donde fue asaltado al llegar a su casa y estuvo 15 minutos a merced de maleantes. El hombre fue sorprendido por dos ladrones armados con cuchillo, quienes entraron a su departamento. Buscaban dinero y querían vaciarle una cuenta bancaria. Escaparon con una motocicleta y electrodomésticos. La policía pudo recuperar el vehículo.

Hubo una persecución en una zona populosa de la ciudad.

Fueron 15 minutos de terror para un hombre que fue asaltado apenas llegaba a su vivienda ubicada a escasos metros de avenida Juan Pablo II de nuestra capital. Dos delincuentes armados con cuchillo lo mantuvieron privado de la libertad adentro de su domicilio, en el que hurgaron hasta el último rincón buscando una suma de dinero inexistente. Dejándolo maniatado con un precinto, decidieron escapar llevándose una motocicleta, un televisor, una consola de videojuegos e incluso el teléfono celular, con el cual trataron de saquear una billetera virtual.

La policía realizó un operativo “cerrojo” en la zona sur de la ciudad y recuperó el vehículo sustraído en una persecución que se extendió hasta un populoso complejo de monoblocks.

Comenzó alrededor de las 23:00 del sábado en calle Necochea al 17 del Barrio Arazaty, donde existe un edificio nuevo, a pasos de la siempre concurrida costanera Sur. La víctima del atraco de 31 años, llegó en su motocicleta Honda Wave. Los malhechores no le dieron tiempo siquiera a sacar las llaves del bolsillo.

Lo tomaron por la espalda, exhibieron un arma blanca y lo llevaron a empujones por las escaleras hacia su departamento. “Quedate callado, no grites”, le habrían dicho.

Adentro del inmueble, el hombre privado de la libertad pasó el peor rato de su vida. Fue amenazado de muerte una y otra vez mientras le pedían que revelara dónde tenía guardado los dólares como también un monto en pesos. “La plata, ¿dónde tenés la plata?”, le habrían preguntado en forma reiterada. El damnificado siempre sostuvo que no tenía efectivo salvo una suma menor que tenía consigo.