Regatas Corrientes cayó en la semifinal de la Liga Nacional de Voley Masculino, por segundo año consecutivo. Fue un 1-3 ante San Lorenzo (25-23, 21-25, 22-25 y 18-25), que deja al equipo remero sin el ascenso buscado. El “Ciclón” le ganó al Club de Regatas Corrientes en las semifinales del certamen nacional, que otorga ascenso a la Liga de Vóleibol Argentino para los finalistas. El torneo se desarrolla en el Salón de los Deportes de Villa María, Córdoba, y el equipo fantasma buscará mañana el tercer puesto ante el que resulte perdedor entre AMUVOCA y Libertad SJN. Era el primer enfrentamiento entre estos equipos en esta competencia, ya que habían recalado en diferentes zonas desde la fase clasificatoria hasta el momento. Venían con un récord similar, con sólo un partido perdido en la fase de grupos, y el invicto remero desde entonces, mientras que el ciclón arrastró una derrota en la fase “campeonato”. El primer set fue muy reñido, pero Regatas se lo llevó con un gran comienzo de uno de los mellis Alegre, Enzo. El correntino entró en la formación inicial por decisión del coach Maximiliano Ledesma, en lugar del opuesto Pedro López, que venía siendo uno de los protagonistas en la competencia. Aunque fue una decisión llamativa, todo cobró sentido durante el juego, ya que la altura de Enzo y de Alhue Isso hizo que Regatas maneje mucho mejor el ataque. El segundo fue el momento de la reacción “cuerva”, que tuvo como abanderado al opuesto Lucas Sferrayo, y se valió de muchos bloqueos defensivos aportados por Manuel Quiroga y Ezequiel Vázquez. San Lorenzo sacó una ventaja de 6 puntos bastante temprano, la cual pudo sostener hasta casi el final. Regatas se acercó peligrosamente, y retuvo al rival en su “set-ball”, pero la tensión terminó favoreciendo a los porteños. La paridad volvió en el tercero, con un intenso punto a punto. San Lorenzo lo aprovechó mejor y empezó a sacar ventaja, a raíz de algunas deficiencias en la defensa regatense. El entrenador Ledesma se lo hizo notar a su equipo, que tras un tiempo muerto volvieron con mejor ánimo, intensificando el bloqueo y definiendo las jugadas por zona 4, con Marcelo Jolivot encendidísimo. No bastó para llevarse el set, porque el ciclón utilizó a Juan Guzmán para concretar un nuevo set. En el set final fue todo a pedir de San Lorenzo: Regatas no consiguió defender correctamente a los centrales rivales, que tuvieron un gran armador en Ezequiel Vázquez. El pibe de 18 años confirmó su rol de figura del partido en este segmento, y junto a Juan Guzmán lastimaron mucho al conjunto correntino. Aunque ambos aumentaron la cantidad de errores no forzados, los dirigidos por Mariano Silberstein se repusieron mejor y se lo llevaron con la mayor diferencia del partido. AMUVOCA de El Calafate, Salta y Libertad de San Jerónimo, Santa Fe, disputarán la otra semifinal de la competencia, y de ahí saldrá el rival de Regatas por el tercer puesto. Ese partido se jugará este sábado, en la previa de la final, en el mismo Salón de los Deportes.

La síntesis:

Regatas (1): Mauricio Gomez Fedrigo, Gonzalo Rolle, Alhue Isso, Marcelo Jolivot, Enzo Alegre y Benjamín Alonso (L); Leandro Alegre, Tiziano Huel, Pedro López, Nicolás Oldani, Martín Pachecoy, Alejo Zapata.

DT: Maximiliano Ledesma.

San Lorenzo (3): Ignacio Greco Condotta, Lucas Sferrayo, Manuel Quiroga, Lucas Aimo (L), Juan Guzmán, Ezequiel Vázquez; Christian Benedetti, Gaspar Arilla, Matías Buzzo DT: Mariano Silberstein.

Parciales: 25/23, 21/25, 22/25, y 18/25

Árbitros: Pierobón Marco, Chunco Cristian.

Estadio: Salón de los Deportes.