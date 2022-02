Un joven murió tras ser apuñalado en una pelea callejera en Mercedes. Tras ser herido fue llevado en moto al hospital local por su compañero de trabajo que presenció la sangrienta riña. Finalmente falleció en el nosocomio. Ocurrió ayer a las 14:00 en el barrio Sociedad Rural, por avenida Atanasio Aguirre. Un menor de 17 años es el principal sospechoso del homicidio. Ariel Lino de 19 años habría recibido tres cuchillazos. El asesino fue llevado a la comisaría por su propia madre, un chico con el apodo Tecla.

Lino era un reconocido simpatizante del equipo local Villa Rivadavia, las redes sociales lo despidieron con emotivos mensajes.

Desde La Asociación Civil Villa Samba Show escribieron: “Con sumo pesar hace extensiva nuestras condolencias a toda la familia de Ariel Lino integrante activo del grupo de batería. Esperamos que el tiempo les brinde a ustedes las formas de sobrellevar tan irreparable ausencia”.

“Lamentablemente hoy me levanté con la triste noticia de la muerte de un ex alumno. Ariel Lino Descansa en paz. Mis deseos de paz, consuelo, fuerza y muchísimo amor a toda su familia en este momento tan triste. Entendamos que la violencia no es el camino, hoy un adolescente parte y deja un vacío inmenso”, dijo el usuario José Espíndola en su cuenta de Facebook.