Totalmente ebrio cayó de la cajuela de una Toyota Hilux que estaba en marcha. El mamado fue asistido por sus amigos, pero desde un vehículo que no lo atropelló de casualidad, lo filmaron. De la borrachera que tenía no se puede mantener el pie. Intentó levantarse pero no puedo. Quedó tirado sobre el pavimento.

Sucedió durante esta mañana en la capital de Corrientes. Las imágenes fueron difundidas por redes sociales minutos después. Luego, lo habrían querido esconder dentro de la camioneta para que la policía no viera el estado en que estaba. Totalmente alcoholizado. Habían salido de fiesta.

Los amigos habrían escondido a la Hilux en una cochera antes de la llegada de la policía. Sin embargo, vieron que la asistencia policial tardo en llegar. El muchacho con heridas leves, quedó oculto dentro del vehículo, para que no lo encuentren.