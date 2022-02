“Se incendió un trapo en el freezer”. Jorge Encina y Dahiana Fernández son una pareja con 5 hijos que viven hace más de un mes la presencia de sucesos paranormales dentro de su casa. Jorge, contó que hace unos días aparecen focos de incendio en lugares inexplicables dentro de su casa. También, que aparecieron escrituras misteriosas con talco o detergente y que un trapo que estaba dentro de su freezer se incendió de manera insólita.

Asimismo, esto no es lo único, el hombre relató lo siguiente: “primero se desataban los cables que iban conectados a las conexiones de luz de la casa. Yo cortaba la luz, volvía para acostarme y a los 15 minutos se prendía la luz y los cables salían de la caja”. “Llamamos a electricistas y nos arreglaban los cables. A los 10 minutos lo tenía que llamar nuevamente porque los cables estaban sueltos y fuera de la caja. Era como si alguien los jalara con violencia”, relataba el hombre incrédulo. “Hace más o menos un mes que estamos con esto. Las llaves de luz de la casa se prendían solas y luego se apagaban al ratito. Aún con la llave general de luz bajada, sin energía en la casa”.

Asimismo, también recordó: “Una vez nos escribieron con detergente la palabra “Afuera” en el patio de la casa. Nunca me había pasado algo así antes”. Además, contó que recurrió a todo tipo de solución, incluso con sacerdotes y curas pero no cambió absolutamente nada.

Fuente: Radio Sudamericana