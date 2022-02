San Martín (récord de 12-8) tuvo que esforzarse en el cierre ante Platense (6-15) para lograr una nueva victoria como local. Venció por 71-67 a los bonaerenses en un final con ciertas dudas y que borró el mejor momento del equipo correntino que llegó a sacar 21 puntos de distancia.

Fue el octavo cruce entre ambos en el historial. San Martín sigue con ventajas tras haber ganado en 5 oportunidades, mientras que el “Calamar” festejó en las restantes 3 ocasiones.

Javier Saiz sumó 17 puntos y 7 rebotes y fue el más destacado del ganador, secundado por Jonathan Machuca con 15 puntos y 6 asistencias, además de Emiliano Basabe con 8 y 12 rebotes.

En la visita, Jordan Williams fue clave con 31 puntos (10 de 18 en tiros de cancha) aunque no alcanzó.

Los dirigidos por Diego Vadell comenzaron imponiendo su ritmo en defensa y sumando en cada ofensiva. Con el trabajo del cordobés Saiz en el poste bajo, el local doblegó al rival y comenzó a sumar ventajas en el score: 16-8 a 3:25 del final del primer cuarto.

Pero la visita tuvo su reacción antes del primer cierre y el trabajo de los ingresados Lugli y Piñero dio frutos y achicó distancias (19-15).

Las intenciones de Platense sostenían paridad en el inicio del segundo cuarto, pero San Martín rompía con los sistemas defensivos del rival con lanzamientos de larga distancia de Ferreyra y “Coco” Mainoldi (29-21 en 6’). Y sacando réditos de la rotación local, al trabajo de Ferreyra y Mainoldi se le sumó el correntino Rolando Vallejos, que antes del descanso más largo sumó minutos y puntos, determinando que San Martín alcance la mayor distancia: 16 puntos, 42-26.

El tercer segmento fue el de mayor paridad. San Martín logró sostener el protagonismo con los aportes de Machuca, Solanas y Saiz. Perro Platense encontró variantes para poder mantenerse en partido a pesar de no poder achicas distancias (60-42).

El elenco bonaerense siguió encontrando algunos resabios de su reacción que el juego local no sabía resolver. Así, Platense estableció un parcial de 15-5 promediando el cuarto final (65-57) y de la mano del norteamericano Jordan Williams (llevaba 25 puntos en su cosecha personal), intentaba presentar un cierre más parejo.

En el elenco “rojinegro” regresó el interno chaqueño Maximiliano Andreatta, que venía trabajando de manera diferenciada tras arrastrar una molestia en el gemelo de su pierna.

Y fue así, porque Platense presionó las salidas, encontró falencias en la marca local y asustó en el cierre a un San Martín que quedó con poco oxígeno y menos margen. Pero fue triunfo correntino que le permite sumar.