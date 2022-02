San Martín se rehabilitó anoche con una victoria como local que no sufrió sobresaltos ante Atenas de Córdoba por 77-66, recuperando así el impulso ganador en la Liga Nacional de Básquetbol. La defensa del “rojinegro” fue clave para retomar la senda del éxito ante su gente, dejando atrás así el traspié en el clásico con Regatas y también cerrando un enero que no fue muy grato (récord de 2-5 en dicho mes).

El juego empezó con San Martín buscando lastimar siempre cerca del aro. Basabe y Saiz fueron alternativas para definir y el local se adelantó 10-6. Sin embargo, Atenas respondió con una racha del puertorriqueño Pacheco Ortiz, quien asumió más responsabilidades en ofensiva dado que Mosley, la principal arma ofensiva del “griego”, parecía no estar en plenitud física. De todos modos, las defensas prevalecieron sobre los ataques y la prueba cabal fue el marcador del primer cuarto: 13-13.

Si bien al “rojinegro” le había dado rédito la fórmula de lastimar en el poste bajo, donde encontró las mayores fragilidades atenienses, fue mediante una secuencia de seis triples consecutivos -Ferreyra en dos ocasiones, García, Vallejos, Mainoldi y Solanas-, cuando pudo tomar distancia en el score (34-21) restando tres minutos y medio para concluir la etapa. Le costó recortar la brecha al “griego” porque se topó con una defensa sólida ante la cual apenas logró escabullirse McClenton (siete) porque desde el perímetro estuvo muy descalibrado: cerró el segundo período con 1/11 triples. Entonces, la ventaja del “prócer” correntino yendo al descanso largo fue de 36-24.

Al tercer capítulo, Atenas intentó salir con otro ímpetu y pronto metió una racha de 5-0. No obstante, siempre apareció algún triple de Solanas o ciertas embestidas de Saiz en la pintura para mantener la diferencia en dos dígitos. El que quiso romper la monotonía ofensiva del visitante fue Alonso, autor de un par de “bombazos”, aunque extrañó Atenas los puntos de Mosley, amén de la preponderancia que alcanzó McClenton. Entonces, San Martín nada más tuvo que reajustar la defensa para volver a tener oxígeno en el tanteador. De hecho, un recupero y corrida para definir en bandeja de Basabe, le dio ventaja de 53-39 al “rojinegro”, motivando el tiempo muerto del DT cordobés Arrigoni. El que cobró mayor injerencia luego en el desarrollo fue Cantón, quien tiró del carro para acortar la brecha a ocho (61-53) pese a que en el medio García -foto- asestó un par de triples en un penúltimo segmento que cerró con libre de Ferreyra: 62-53.

Si se esperaba alguna remontada heroica de Atenas, la pulverizó San Martín con su gran defensa. Pasaron 6:35 hasta que el “griego” pudo convertir de cancha en el cuarto final (triple con falta incluida de Alonso) y ya no hubo margen para evitar la nueva caída.