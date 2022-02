Los productores esperan esos fondos desde diciembre del año pasado y al no ver respuestas decidieron cortar la ruta. El corte comenzó a las 8 de esta mañana y durará hasta las 17 si no hay soluciones inmediatas a su pedido. Los productores cortan cada hora con intermitencia para dejar que los vehículos transiten y afirmar que si no aparecen los fondos, mañana volverán a cortar la ruta. El gobierno nacional confirmó que los 175 millones de pesos serían depositados mañana, pero los productores esperan desde diciembre el pago. Son 1.200 tabacaleros que se mantiene en vilo. El dinero representa lo recaudado por un impuesto a los seguros y que es destinado a los tabacaleras en compensación por la caída de la producción.