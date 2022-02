Relatos Salvajes involucra a la jueza de Paz de Loreto, en un incidente vial ocurrido el viernes pasado en horas de la mañana. Analia Soledad Marques impactó contra un Ford Fiesta cuando intentó retirar su Gol Volskwagen de donde estaba estacionado. Cuando la dueña del vehículo chocado le pidió el seguro, no quiso detener su marcha. Buscó salirse del lugar, pero fue impedida por la damnificada y sus amigas que se aferraron irasciblemente a su vehículo para no dejarla avanzar. Corrieron unos metros prendidas al automóvil al borde de un ataque de nervios. Todo sucedía por una simple colisión, que puedo haber terminado un hecho más grave. La imprudente conducta de la magistrada, era acompañada por el griterío de las mujeres y los bocinazos de otros rodados y transeúntes ocasionales. Ocurrió por calle San Martín entre Jujuy y España. La historia culminó en la Comisaría Cuarta, donde como es costumbre, la policía no quiso tomar ningún tipo de denuncia, solo aceptó exposiciones. Una manera de laburar menos. El dato: Marques solo dijo que era abogada. Una jueza de Paz, que está muy lejos de la paz.