Regatas Corrientes sacó a relucir su carácter para doblegar anoche a Boca Juniors, por 84-79, en un partido con clima de playoffs que le permitió recuperar el impulso ganador en la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo del parque Mitre, que llegaba “herido” tras perder el clásico ante San Martín (74-77 el pasado miércoles), fue de menor a mayor hasta encontrarse con una victoria muy festejada ante su público.

Para hacerse del triunfo, fue clave la descomunal tarea del gigante estadounidense Gary McGhee en la pintura (11 puntos, 18 rebotes y 4 tapas), sumado al tremendo goleo de su compatriota Skyler Hogan (32 unidades con 11/15 de cancha) y el “Potrillo” Juan Pablo Arengo, autor de 24 con 7/10 triples.

Boca empezó imponiendo condiciones en el juego con un bloque defensivo muy férreo, que lo hizo jugar incómodo a Regatas. Eso, sumado a que dispuso de segundas y hasta terceras opciones de ataque, le permitió al “xeneize” adelantarse en el tanteador (5-11) ante un equipo del parque Mitre que dependió de los arrestos individuales de Skyler Hogan para mantenerse en juego. Además del alero estadounidense, fue clave que aparezcan los triples (Arengo y Aguirre) para completar una racha de 8-0 y ponerse al frente por primera vez en la noche. Sin embargo, Boca siempre tuvo todo más claro y con Aguerre junto al buen ingreso de Hernández, se llevó el primer cuarto con lo justo: 16-18.

En el segundo período, el elenco porteño usufructuó la sociedad Schattmann-Hernández para empezar a tomar mayor distancia (18-29), repitiendo la máxima de siete en la etapa (26-37) con la eficaz aparición de Buendía desde la banca. Sin encontrar respaldo colectivo, Regatas se apoyó en la inspiración de Hogan para mantenerse en partido. El tiempo muerto de Piccato reordenó algunas piezas y con Hogan como bandera, más chispazos de Carreras y un par de “bombazos” de Arengo, arremetió el dueño de casa hasta achicar a la mínima (38-39). Fue importante por entonces la presencia dominante de McGhee en la pintura. Y parecía que el empuje de la gente le daba la chance de revertir la historia al local. Sin embargo, en la última acción del primer tiempo Vildoza clavó un triple inverosímil y Boca se fue cinco arriba al descanso largo (41-46).

En el tercer segmento se vio una cara mucho más combativa de Regatas, que tuvo al titánico McGhee como dueño de la pintura pese a la desgastante lucha que le propuso Boca con sus dos torres (Vargas y Hernández) alternando para estar siempre más “frescos”. Sin embargo, pese a estar más de 35 minutos en cancha, lo del “lungo” regatense no se resintió, haciendo estallar incluso el estadio con un par de “alley oop”. Se afianzó tanto atrás Regatas que apenas permitió en el cierre del cuarto que Boca llegara a las dos cifras en el score, que por entonces lo favorecía 60-57.

Así, pasó a mandar desde lo psicológico también Regatas, que le propuso un trámite engorroso a Boca, porque ya no le permitía fluidez en el poste bajo y tampoco encontró respuestas de los perimetrales. Para más, se mantuvo dañino Hogan con algún tiro desde 4-5 metros o bien las embestidas hacia el aro que le permitieron ir seguido a la línea. Sin embargo, el que terminó de bajarle el martillo para asegurar el triunfo fue Arengo, con 12 de sus 24 puntos en el segmento decisivo. Con un minuto y fracción por jugar, el local sacó máxima de once (84-73) y entonces Boca entendió que la derrota era inexorable, se propuso conservar la diferencia del éxito que había obtenido en “la bombonerita” (82-71). Al menos ese fue su consuelo.