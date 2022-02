Se trata del puesto de vacunación del hospital de Curuzú Cuatiá en el que pasaron de atender cinco horas y media, a solo una hora y media porque las personas no van a vacunarse. Teniendo en cuenta que sólo el 55% de la población curuzucuateña posee las dos dosis, Mónica González, directora del Hospital Fernando Irastorza de la localidad comentó al diario El Litoral: “venimos mal con la vacunación, se vacuna poca gente, por eso reducimos el horario” y “no sabemos los motivos por los que no van a vacunarse, pero estimamos que es porque no están interesados”.