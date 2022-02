El gobierno de Vladimir Putin como el de Volodimir Zelenski se mostraron dispuestos a iniciar un diálogo que aún no tiene fecha ni lugar definido. “Ucrania estaba y sigue estando dispuesta a hablar sobre el alto el fuego y la paz; esta es nuestra posición constante”, aseguró el vocero del presidente ucraniano.. El acercamiento se dio luego de una comunicación entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, en lo que se leyó como un intento de China de frenar la crisis que desató su socio menor. A pesar de las señales, desde Estados Unidos desconfía de que Moscú esté dispuesta al diálogo. “No hemos visto ningún indicio de que Putin esté preparado para la desescalada. No hemos visto ningún indicio de que pretenda crear las condiciones para una solución diplomática”, aseguró el portavoz de la cartera de Exteriores, Ned Price. El ataque ruso, que comenzó el jueves, ya dejó más de cien muertos y unos 100.000 desplazados, según cifras oficiales ucranianas. El presidente Zelenski señaló que zonas no militares de Kiev fueron blanco de ataques y que su país se siente “solo” ante una comunidad internacional que no reaccionó con la suficiente firmeza. Las fuerzas militares rusas llegaron el viernes a las inmediaciones de la capital de Ucrania luego de lanzar ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos, en un rápido avance tras la invasión que comenzó hace menos de 48 horas. Con Kiev acechada, las autoridades llamaron a sus habitantes a tomar las armas para defenderse. “La noche y las primeras horas de la mañana van a ser muy duras. Las tropas rusas se concentran cerca de Kiev, las fuerzas del orden y nuestro ejército neutralizan a grupos subversivos”, dijo el excampeón del mundo de boxeo Vitali Klitschko, alcalde de la capital ucraniana.