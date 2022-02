La detención de dos hombres, inculpados por una Fake News, como responsable de quemar campos, desató un fuerte reproche de la justicia a las fuerzas de Seguridad de la provincia. Insólitamente por orden del Ministerio de Seguridad el propio Jefe de Policía, Félix Barboza, mando movilizar a la División Delitos Complejos en la zona de Alvear, para cazar a los incendiarios acusados en las redes sociales. El hermano y esposo de la secretaria de la líder de las Madres de Plaza de Mayo, nacida en Alvear, quien vino a su pueblo por el cumpleaños de su madre, fueron detenidos en Estación Torrent, aunque ya habían sido identificados camino a esa localidad. El procedimiento pasó por encima de la autoridad judicial, la que nunca fue notificada de la demora de estos dos ciudadanos. Políticamente se buscaba un trofeo, que no se pudo conseguir, y que se convirtió en un verdadero papelón, ahora con derivaciones penales. El Fiscal Facundo Cabral, que tiene jurisdicción en toda la zona, supo por los medios de las aprehensiones, y la jueza de Garantía, Sara Marina Duran de Pereyra al enterarse del episodio, pidió informes a la comisaría, pero no obtuvo respuestas. El montaje de la falsa información, con un video de Hebe Bonafini y una vieja quema de pastizales en Entre Ríos, con fotos sacadas por un ex militar, audios escandalosos, se generó a través de un grupo de WhatsApp vinculado a dirigentes de la Sociedad Rural, con amistades con el poder político. Las miradas apuntan a la cartera ministerial ubicada en Salta y Quintana, como responsable del malogrado operativo impulsado por una mentira, que terminó privando de la libertad a dos personas por un día.